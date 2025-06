Economía extiende estancamiento y perfila caída en mayo

La economía mexicana apunta a una contracción en mayo, afectada principalmente por el declive en la actividad industrial, lo que confirma un estancamiento que se prolongó hacia el segundo trimestre.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI retrocedió 0.3 por ciento anual en mayo, su peor desempeño en el año. Las actividades secundarias observarían una caída de 1.1 por ciento, con lo que ligarían tres meses a la baja, mientras que para el sector servicios habría un moderado crecimiento del 0.1 por ciento.

A tasa mensual, el IOAE apunta a un avance de apenas 0.1 por ciento en mayo. La industria y los servicios perfilan también un crecimiento de 0.1 por ciento.

Para Banco Base, con los indicadores adelantados se podría esperar un segundo trimestre en contracción para la economía mexicana. Estimó que si en junio la economía no crece, el PIB del segundo trimestre caería 0.07 por ciento.

NULO CRECIMIENTO

Para Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex, se mantiene el pronóstico de 0 por ciento de crecimiento en el PIB del segundo trimestre. “A tasa mensual, estimamos un crecimiento de 0.3 por ciento mensual en abril y para mayo una variación del 0 por ciento”, indicó.

De acuerdo con el especialista, es importante destacar que las cifras no están exentas de observar ciertas variaciones en abril, contra los pronósticos actuales del IOAE, derivadas del efecto calendario.

Explicó que los pronósticos del INEGI, aunque incluyen series desestacionalizadas, pueden existir variaciones relevantes contra los datos duros, sobre todo en meses como febrero, marzo y abril que, por efectos de calendario, los resultados suelen ser muy sensibles, lo cual podría generar ciertas sorpresas en el cuarto mes.

Afirmó que si se asocian los indicadores económicos adelantados con datos duros ya disponibles, hay un soporte para concluir que la economía atraviesa por una debilidad económica importante en el segundo trimestre.

Destacó la importante caída de la minería petrolera como otro factor relevante que contribuirá a un menor crecimiento de la economía. “La minería petrolera acumularía una contracción del 8 por ciento en el año, lo cual restaría alrededor de 4 décimas al crecimiento del PIB de 2025”, añadió Arias.

SEGUNDO TRIMESTRE NEGATIVO

Enrique Covarruvias, director de análisis en Actinver, indicó que las cifras económicas del segundo trimestre serán negativas, debido a que se adelantó parte de la producción en el primer trimestre.

“Van a salir malísimos los datos de producción industrial, exportaciones, pero no se trata de verlo con una tónica de que todo está mal, sino que la actividad se adelantó y nos salvó de caer en una recesión técnica”, explicó.

Ante dichos efectos, sería posible que el segundo trimestre resulte ser más negativo de lo que realmente es, de tal manera que la tasa comparativa respecto al primer trimestre podría oscilar entre -0.3 y -0.5 por ciento, promediándose hacia el final del año en un crecimiento cercano al 0.1 por ciento.

“Este año no hay que irnos con la finta; la discusión de si estamos en recesión técnica o no, me parece que es poco importante. Este es, con o sin esa definición, un año muy malo de crecimiento, y tenemos que aprovechar para reacomodar varias cosas macro y microeconómicas, con un 2026 que podría ser distinto”, dijo.

Para Mario Correa, economista independiente, se deben tomar con cautela los datos del IOAE, y recordar que la economía está en un escenario donde la parte interna y externa presentan situaciones que empujan a la baja el crecimiento económico.

No obstante, indicó que el fuerte incremento en la incertidumbre producido por factores externos, como los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, y por factores internos, como las consecuencias de la elección judicial, implican un gran impacto negativo sobre la inversión, que a su vez implica un impacto negativo para la economía, y eso es lo que revelan indicadores como el IOAE.