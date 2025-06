‘¿Y los billetes?’: Pemex adeuda hasta 7,000 mdp a constructores de CMIC

Proveedores y empresas constructoras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señalan que Petróleos de México (Pemex) adeuda hasta 7 mil millones de pesos por servicios, que afecta principalmente a empresas del sur-sureste.

Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, dijo en conferencia que esta situación está afectando sobre todo a pequeñas y medianas empresas, algunas incluso se encuentran a punto de quiebra.

“Sí está muy delicado ya, a nosotros (Pemex) nos deben más de 3 mil millones de pesos registrados. Hay muchas empresas que no quieren dar su información, hay deuda que todavía no está registrada porque no está estimada o facturada y esto nos lleva aproximadamente, creemos que 7 mil millones de pesos, pero regístranos hay 3 mil millones”, dijo.

¿Desde cuándo se ‘arrastran’ los adeudos por Pemex?

Destacó que en el sur del país es donde más conflicto ha generado este problema, como en Coatzacoalcos, Salina Cruz y Ciudad del Carmen, por lo que buscan dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar una solución a los adeudos.

“Hoy en día las empresas constructoras están atravesando por problemas muy delicados por falta de pago, muchos a punto de la quiebra, no todas son grandes, hay empresas pequeñas que están trabajando ahí, y estuvimos en Coatzacoalcos y fue un clamor de todos los empresarios, también en Villahermosa, es un problema serio, es un problema grave, esperamos que pronto se resuelva”, agregó Méndez Jaled.

El empresario no dio el número exacto de empresas afectadas, pero sí que registraron al menos 313 incidencias, con algunos adeudos de más de 12 meses, por lo que urgen resolver para continuar con las operaciones y evitar quiebras.

“La gente está empeñando sus camionetas para seguir sosteniendo el salario base del trabajador. Hablábamos de propuestas, una de ellas es que empezaran a pagar por meses, otra que existan incentivos o condonación momentánea de impuestos en lo que se regulariza”, insistió.

¿También los proveedores denuncia falta de pagos?

A la denuncia pública de CMIC, se suman los proveedores y contratistas que ofrecen servicios a Pemex, quienes atraviesan una crisis sin precedentes por la falta de pagos, según Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros.

La deuda de la empresa pública del estado repercute en la continuidad operativa para julio.

“De acuerdo con nuestro análisis y sensibilidad de mercado, esta realidad ya nos alcanzó y advertimos que esta falta de pagos ha conducido al sector de servicios a disminuir significativamente sus actividades”, dijo Espino de la Peña.

Cifras oficiales de Pemex, la deuda con la proveeduría alcanzó los 404 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2025, un incremento de 260 por ciento con respecto a 2018.

Con información de Héctor Usla.