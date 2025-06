Dólar rompe el piso de 19 pesos por primera vez desde agosto

La fortaleza del peso se acentuó ayer, lo que le permitió romper el piso de las 19 unidades por primera vez desde agosto del año pasado, ante la continua debilidad del dólar y ante un mayor apetito por el riesgo, ante el acuerdo temporal entre Estados Unidos y China, que disminuyó las tensiones comerciales.

Los registros del Banco de México indican que el tipo de cambio se ubicó en 18.9224 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.76 por ciento, con respecto a la jornada previa. Con esta cifra, el peso acumula una apreciación de 9.4 por ciento en el año, lo que representó su mejor desempeño para un mismo periodo desde 2023.

Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos de Banamex, consideró que, más allá de los factores internos de la economía del país, la principal razón de la apreciación del peso mexicano frente al dólar ha sido la debilidad internacional de la divisa estadounidense, es decir, la caída generalizada de dicha moneda frente a las principales del mundo.

“Desde que ganó Trump las elecciones hasta ahora se ha visto una depreciación muy fuerte del dólar a nivel global, y el peso mexicano se ha visto beneficiado en forma secundaria de este efecto”, indicó.

Señaló que no espera que el dólar se debilite mucho más de cara al futuro, sino más bien que permanezca relativamente cercano a los niveles actuales, ya que no encuentra factible que se recupere de forma inmediata, pues existen factores estructurales que no se van a revertir fácilmente como, por ejemplo, las dudas sobre la sostenibilidad fiscal en Estados Unidos.

Las expectativas de Banamex sobre el tipo de cambio al cierre de año, obedeciendo los factores anteriores, lo ubican alrededor de 20.6 pesos por dólar, desde los 21.0 pesos de la previsión anterior.

“El peso fue impulsado por el retroceso del dólar ante la posibilidad de que se aceptara un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, además de la especulación de una resolución entre México y Estados Unidos”, dijo Janneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex.

Favorece acuerdo

Analistas de CI Banco señalaron que el avance del peso fue favorecido por el reporte de inflación en Estados Unidos, mejor a lo esperado, y apoyado también por el acuerdo marco comercial alcanzado entre Estados Unidos y China, que todavía necesita el visto bueno de Donald Trump y Xi Jinping.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base, indicó que las satisfactorias reuniones entre EU y China dejan entrever grandes posibilidades de negociación para México, y esto lo asimiló muy bien hoy el tipo de cambio al fortalecerse y situarse por primera vez en el año debajo de los 19 pesos por dólar.

“Hoy el tipo de cambio rompió la barrera de los 19 debido a que las dos potencias del mundo llegaron a un acuerdo temporal, lo que implica que si con China hubo un acuerdo, que es con quien tiene la mayor guerra comercial, con el resto del mundo también hay amplias posibilidades y más con México, que mantiene un tratado comercial y que sus cadenas de suministro están estrechamente vinculadas, lo cual hoy favoreció a la moneda mexicana”, agregó Siller.

Agregó que, además de la debilidad del dólar, otro factor que favorece la fortaleza del peso es la posibilidad de que el Banco de México haga una pausa en el ciclo de recortes a la tasa de interés tras las cifras de inflación.

El índice dólar (DXY), que mide la fortaleza de la moneda norteamericana frente a una cesta conformada por seis países desarrollados, reportó una baja de 0.42 por ciento, en los 98.63 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (BBDXY) baja 0.27 por ciento, hacia las mil 207.33 unidades.

Analistas de Wells Fargo consideraron que el segundo semestre de este año podría ser más difícil para el dólar, ya que será un periodo en el que la economía estadounidense se desacelerará hasta reportar un estancamiento, al mismo tiempo que la Reserva Federal recortará las tasas de interés.

“Prevemos una renovada fortaleza del dólar estadounidense en 2026, a medida que el estímulo fiscal impulse un repunte de la actividad estadounidense y finalice la flexibilización monetaria de la Fed”, indicaron.

Cambios marginales en bolsas

Los principales índices accionarios en EU cerraron la jornada con disminuciones marginales, mientras los inversores continúan digiriendo las noticias en torno a los acuerdos entre EU y China, y los datos de inflación. El Nasdaq cerró a la baja con 0.50 por ciento, el S&P 500 bajó 0.27 por ciento, mientras que el Dow Jones finalizó de forma lateral.

Las bolsas a nivel local cerraron en números negativos, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC bajó 0.57 por ciento, y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, cayó 0.55 por ciento.