Bartlett culpó al poder judicial por la decisión de cortar electricidad a la cooperativa Cruz Azul por más de un año

La fábrica cementera La Cruz Azul ubicada en Hidalgo lleva más de 400 días sin suministro eléctrico, sin embargo, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusó que no es decisión de la empresa, ya que solo siguen órdenes del poder judicial.

Bartlett explicó que, desgraciadamente, la cooperativa ha enfrentado muchos problemas durante los últimos años, ya que hay un grupo que opera una planta y otros grupos que administra otra.

“Nosotros le damos electricidad a quien el poder judicial nos dice. Nosotros le damos electricidad a uno de los grupos por instrucciones del poder judicial, no somos responsables, es un grave problema, porque cruz azul debe unificarse, es una de las grandes empresas cementeras y cooperativa de trabajadores”, argumentó el directivo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Al respecto, la diputada del PAN, Gina Gerardina Campuzano, indicó que las consecuencias para la planta cementera han sido devastadoras.

“La falta de electricidad ha paralizado la producción, impactado directamente a miles de trabajadores y sus familias, llevándolos a situaciones de extrema dificultad económica, incluso la muerte de trabajadores y jubilados”, denunció.

Agregó que la planta solía producir anualmente 3.5 millones de toneladas de cemento y generaba ingresos por 7 mil millones de pesos.

“Ha sido un pilar económico para empleados directos y la comunidad, por lo que la falta prolongada de energía ha causado un daño irreparable a nivel humano y económico”, subrayó.

Por otra parte, Manuel Bartlett aprovechó la tribuna para denunciar que los Productores Independientes de Energía (PIE’s) han provocado una afectación económica millonaria a las finanzas públicas.

“Los PIE’s no compiten, tienen su venta asegurada con CFE por 25 años. No entregan la energía comprometida en su contrato, porque el supuesto mercado no los despacha al 100 por ciento, pero sí cobran el 100 por ciento. CFE garantiza su inversión, mientras ellos le han provocado una afectación económica de 66 mil millones de pesos”, indicó.

Agregó que, además, se han inventando supuestos excedentes, cuando su esencia legal es entregar el total de su producción a la CFE, los que aprovechan para comercializarlos en un esquema ilegal de autoabasto para duplicar el despojo.