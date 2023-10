¿Por qué se desplomaron las acciones de operadores aeroportuarios? Esto sabemos

Los operadores aeroportuarios mexicanos Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) advirtieron a los inversionistas que el Gobierno modificó sus acuerdos de concesión.

La agencia nacional de aviación modificó “de forma unilateral y sin previa comunicación” la estructura de tarifas relacionadas con sus aeropuertos, dijo GAP en un comunicado enviado fuera de horario al regulador local. GAP, Asur y OMA dijeron que en sus comunicaciones que están evaluando el efecto de los cambios en sus operaciones. Gran parte de los ingresos de los operadores aeroportuarios en México provienen de las denominadas TUA, la tasa que se cobra a los pasajeros por el uso de los aeropuertos.

No quedó claro de inmediato qué cambios había realizado el Gobierno y las empresas no dieron más detalles. En las últimas semanas, las autoridades han aumentado su actividad en el sector, y el Gobierno anunció la reactivación de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y la transferencia de la operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) a la Marina, tras un anuncio realizado en junio.

Un portavoz de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Acciones de operadores portuarios ‘se resbalan’

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las acciones comenzaron a caer este jueves luego de los inesperados cambios del Gobierno de México a los acuerdos de concesión de operadores aeroportuarios.

El IPC de la Bolsa Mexicana llegó a caer 4.4 por ciento, su mayor tropiezo en un solo día desde marzo de 2020.

Las acciones de Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario del Centro Norte retrocedieron hasta 44 por ciento. Para estos últimos, conocidos como GAP y OMA, respectivamente, fue la peor caída intradía registrada.

¿Qué ha dicho AMLO sobre los grupos aeroportuarios?

Mientras el Gobierno mexicano continúa incrementando su participación en el sector de aeropuertos, con la reciente compra de Mexicana y con la Marina tomando el control del Aeropuerto de la CDMX, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho declaraciones contra algunas empresas.

En agosto, AMLO criticó lo que consideró como elevados beneficios de los grupos aeroportuarios; no obstante, aseguró que no tocaría las concesiones: “¿Saben cuánto ganan en promedio cada año? ¡50 por ciento por año! Somos respetuosos de los acuerdos, y por eso no estamos modificando esas concesiones, pero ya no podemos seguir con esa política”.