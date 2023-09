El 78 por ciento de empresas planea elevar salarios en 2024, pero sólo 5 o 6 por ciento

El 78 por ciento de las empresas en México planea aumentar los salarios durante el próximo año, sin embargo, existe un riesgo de que esta mejoría no sea suficiente ya que el 52 por ciento de las firmas planea el incremento entre el 5 y el 6 por ciento, afirma PageGroup.

Precisa que sólo el 30 por ciento de las empresas encuestadas proyecta elevar los salarios por encima del 6 por ciento.

Durante la presentación del Estudio de Remuneración 2023-2024, Javier Torre, director de PageGroup en México, reconoció que es posible que este aumento salarial no sea suficiente, ya que el 57 por ciento de los empleados en México se siente insatisfecho con su salario actual.

El 38 por ciento de los empleados inconformes con su remuneración considera que las responsabilidades de su posición no corresponden a su salario, el 20 por ciento expresa que su sueldo no es competitivo en el mercado laboral y el 23 por ciento dice que su salario no ha aumentado considerando la inflación.

El análisis revela que el 37 por ciento está buscando activamente un aumento interno, de modo que los salarios siguen siendo la prioridad para el talento.

Por otra parte, el 47 por ciento se encuentra en proceso activo de búsqueda de un nuevo trabajo para los siguientes seis meses, mientras que el 38 por ciento no están buscando activamente un cambio de empleo, pero están abiertos a la idea o se encuentran indecisos.

Equilibrio vida y trabajo

El concepto de la buena calidad de vida continúa siendo primordial al evaluar nuevas oportunidades laborales, destacó Javier Torre.

El 49 por ciento de los colaboradores manifiesta tener la capacidad de establecer límites claros en asuntos como responder correos o llamadas fuera del horario laboral, mientras que el 42 por ciento aún lidia con ello.

Es una asignación pendiente para las empresas, sobre todo si tomamos en cuenta que el 83 por ciento de los empleados considera más importante su salud mental que su carrera profesional.

Respecto a las modalidades de trabajo, el modelo híbrido continúa en crecimiento, el 60 por ciento reportó trabajar bajo este esquema (combinación de remoto y presencial), 20 por ciento más de lo reportado en 2022.

Aún cuando el 86 por ciento de los empleados valora las prestaciones como un factor esencial en su búsqueda de nuevas oportunidades laborales, el 49 por ciento de las organizaciones no presenta beneficios adicionales para respaldar a sus trabajadores en las diferentes modalidades de trabajo y solo el 8 por ciento planea implementarlos en el futuro cercano.

Por otra parte, el estudio señala que el 62 por ciento de las empresas no ve como una posibilidad realista la implementación de una semana laboral de cuatro días.