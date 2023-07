México está ‘desconectado’: Sólo 0.8% de los autos que circulan son eléctricos

En México circulan alrededor de 43 mil vehículos con tecnologías eléctricas, lo que representa apenas el 0.8 por ciento del total de la flota vehicular, por lo que todavía existe un gran potencial de crecimiento, indicó Horacio Ramos, director de electromovilidad para Siemens México, Centroamérica y el Caribe.

Los números observados en México palidecen ante lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ya que los autos con tecnología eléctrica ya representan el 27 por ciento de la flota vehicular de China, alrededor del 20 por ciento para Europa y un 7 por ciento para Estados Unidos, explicó el especialista durante el Siemens Xcelerator Summit México 2023.

Los retos de México con los vehículos eléctricos

Para Francisco Cabeza de Vaca, EV Lead en Element Fleet Management, el responsable de instalar el primer cargador de vehículos eléctricos en México, existen dos grandes retos para el país.

El primero de ellos es que haya incentivos gubernamentales. “Por ejemplo, en Estados Unidos, buscan que el 50 por ciento de sus vehículos sean eléctricos para 2050, por lo que van a invertir 119 mil millones de dólares con este fin”, dijo.

En este aspecto, México tiene una gran oportunidad, ya que, gracias al nearshoring, se le podrá ofrecer al mercado estadounidense infraestructura eléctrica, vehículos, componentes eléctricos y aprovechar toda esa experiencia para aplicarlo en el país, indicó el especialista.

Asimismo, consideró que el otro gran reto consistirá en electrificar a las flotas de transporte, ya que México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial en mayor número de vehículos pesados destinados a este fin.

“En México hay 11 millones de vehículos que transportan mercancías, y que, además, forman parte de empresas comprometidas con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), así que ahí tenemos una gran oportunidad, no debemos cerrar nuestra conversación a que falta infraestructura pública, hay muchos temas por donde avanzar”, apuntó.

Consumidores deben cambiar su ideología sobre los autos eléctricos

Asimismo, Carlos de la Mora, Performance & Electric Vehicles en General Motors, consideró que, durante los próximos años, las empresas automotrices deben invertir mucho en cambiar la ideología de los consumidores mexicanos, que deberán pasar de pensar en litros de combustible a kilowatts.

“Estamos invirtiendo mucho en educar al cliente, para nosotros es muy importante que cuando un usuario adquiera un vehículo con tecnología eléctrica, ya lo pueda usar y cuente con un cargador en su casa, si no, nos va a pasar como el día de los Reyes Magos, cuando te llegaba un carrito y no traía pilas y las tiendas estaban cerradas, no lo podías usar”, subrayó.