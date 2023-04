¿Otro Silicon Valley a la vista? Cronología de cómo First Republic ‘tocó fondo’ en EU

First Republic Bank enfrenta una demanda por declaraciones erróneas de parte de sus accionistas. (Bloomberg)

Los depósitos del banco First Repúblic se redujeron en más del 40 por ciento en los primeros tres meses del año, es decir, un desplome de alrededor de 72 mil millones de dólares, ya que se vio afectado por la crisis bancaria que provocó la quiebra de Silicon Valley, así como Signature Bank.

Los depósitos cayeron a 104 mil 500 millones de dólares al 31 de marzo, un 41 por ciento menos que a fines de 2022, incluso después de que los prestamistas más grandes del país colocaran 30 mil millones de dólares de su propio efectivo en el banco con sede en San Francisco en un esfuerzo por apuntalar sus finanzas. Eso contrasta con los 137 mil millones que habían pronosticado los analistas en una encuesta de Bloomberg.

Expertos señalan que la situación que vive First Republic es grave, ya que además de la caída en depósitos enfrentan una demanda por sus accionistas por supuestas declaraciones erróneas previas a la crisis bancaria de inicios de marzo con la caída de Silicon Valley.

El banco con sede en San Francisco planea recortar hasta un 25 por ciento de su fuerza laboral, frenar proyectos y actividades no esenciales y reducir los saldos de préstamos pendientes. Mientras tanto, las salidas se han desacelerado en las últimas semanas, con depósitos cayendo solo un 1.7 por ciento este mes hasta el viernes pasado, dijo.

“Aunque enfrentamos desafíos e incertidumbres con la estabilización de nuestra base de depósitos y la fortaleza de nuestra calidad crediticia y posición de capital, continuamos tomando medidas para fortalecer nuestro negocio”, dijo el director ejecutivo Mike Roffler en una conferencia telefónica.

Cronología de la crisis en First Republic: ¿Qué pasó con el banco californiano en últimas semanas?

9 de marzo: Sus depósitos totales eran de 173.5 mil millones de dólares.

10 de marzo: First Republic enfrenta salidas de depósitos “sin precedentes”.

16 de marzo: Bancos más grandes de Estados Unidos ‘estacionan’ 30 mil millones de dólares en efectivo en First Republic.

Semana del 27 de marzo: Actividad en depósitos comienza a estabilizarse.

31 de marzo al 21 de abril: Depósitos caen 1.7 por ciento, signo de que la actividad de depósitos se mantenía estable.

24 de abril: Las acciones de First Republic cayeron un 22 por ciento en las operaciones finales de Nueva York a las 18:48 horas.

La situación también provocó una caída en las acciones de algunos otros prestamistas regionales de Estados Unidos, incluido PacWest Bancorp, que está programado para informar ganancias el martes.

El informe de ganancias de First Republic marcó su primera actualización detallada desde que los inversores se retiraron a mediados de marzo de una serie de prestamistas regionales. Gran parte de la preocupación se centró en su capacidad para manejar los retiros a medida que las tasas de interés erosionan el valor de ciertos activos en sus libros.

La agitación se intensificó con el colapso del Silicon Valley Bank de SVB Financial Group, que cayó en suspensión de pagos por parte del gobierno después de que las ventas de activos asustaran a los depositantes en la comunidad de capital de riesgo. La medida puso de relieve a los bancos que tienen grandes montones de pérdidas no realizadas en sus balances, así como depósitos que excedieron los límites del seguro.

First Republic finalizó el año pasado con casi 27 mil millones de dólares en rebajas en préstamos y una serie de pérdidas no realizadas en bonos del Tesoro y otros bonos a largo plazo en el balance de la empresa. Eso fue mucho mayor que los aproximadamente 13 mil millones de dólares en capital común tangible que tenía en ese momento.

Bloomberg News informó anteriormente que los ejecutivos consideraron una venta de todo el banco. Las considerables pérdidas no realizadas, que tendrían que cristalizarse en la mayoría de los acuerdos, han provocado que algunos compradores se resistan a la perspectiva, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Los resultados del primer trimestre de First Republic subrayan el impacto de la crisis de los bancos regionales del mes pasado en su negocio, incluso cuando los bancos gigantes y varios pares regionales han informado cifras que han asegurado a los accionistas. Por ejemplo, rivales como KeyCorp, East West Bancorp y Bank OZK informaron depósitos del primer trimestre que cumplieron o superaron las estimaciones de los analistas.

“Mientras los depositantes buscan bancos más seguros, First Republic es el que ha enfrentado más salidas que los otros bancos regionales”, dijo Herman Chan, analista de Bloomberg Intelligence.

¿Y qué hay con la demanda que enfrenta First Republic?

First Republic Bank y su auditor KPMG fueron demandados por los accionistas por supuestas declaraciones erróneas antes de la crisis bancaria regional del mes pasado.

La demanda, presentada el lunes en la corte federal de San Francisco por un fondo público de pensiones con sede en Florida, parece apuntar primero al banco desde que fue aplastado a principios de marzo por salidas de fondos sin precedentes. First Republic, sus ejecutivos y su auditor están acusados de exagerar repetidamente la seguridad de su modelo de negocios incluso cuando las tasas de interés en aumento socavaron el valor de las carteras de valores y préstamos del banco.

El sistema de jubilación de los oficiales de policía de la ciudad de Hollywood, Florida, busca en su demanda colectiva propuesta representar a los inversionistas que compraron valores de First Republic desde el 14 de enero de 2021 hasta el 14 de marzo de 2023. El fondo de pensiones señala el informe anual de 2020 del banco, que la demanda dice que minimizó y ocultó los riesgos de posibles aumentos en las tasas de interés, cambios en su combinación de depósitos y las salidas de depósitos resultantes.

El informe anual de 2020 incluyó una auditoría firmada por KPMG, que certificó los estados financieros del banco, según la denuncia.

De manera similar, KPMG emitió opiniones de auditoría limpias para los clientes Signature Bank, un banco regional con sede en Nueva York absorbido por Federal Deposit Insurance el 12 de marzo, y Silicon Valley Bank, con sede en Santa Clara, California, cuya matriz ahora está en bancarrota. KPMG también enfrenta demandas de inversionistas por el colapso de SVB.

La demanda contra First Republic también nombra como acusados a su exdirector ejecutivo, James H. Herbert, y su actual director ejecutivo y presidente, Michael Roffler, quien pasó 16 años en KPMG, incluidos cinco como socio de auditoría, según su biografía ejecutiva.

La demanda vincula el destino de First Republic con el de Silicon Valley. En marzo, cuando colapsó SVB, los inversionistas “inmediatamente comenzaron a cuestionar la capacidad de First Republic para resistir el entorno de las tasas de interés y mantenerse solvente”, según la denuncia. En las noticias de SVB, el precio de las acciones de First Republic disminuyó 83.79 dólares, o más del 72 por ciento durante tres sesiones de negociación, dice la demanda.

KPMG le dio a First Republic una auditoría limpia semanas antes del rescate.

Los inversionistas aprendieron más sobre la vulnerabilidad de First Republic cuando S&P Global Ratings y Fitch rebajaron sus calificaciones para el banco, al descubrir que su perfil de financiamiento y liquidez había cambiado y representa un “eslabón más débil”, según la demanda.