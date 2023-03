Acciones de First Republic Bank caen más de 30%; banco sopesa sus opciones

First Republic Bank explora opciones, entre ellas una posible venta. (Bloomberg)

Las acciones de First Republic Bank se desplomaron en las operaciones previas a la apertura del mercado este jueves luego de un informe de Bloomberg News de que la compañía está sopesando opciones que incluyen una venta.

Las acciones cayeron hasta 39 por ciento, extendiendo una caída que ya había borrado más de 17 mil millones de dólares de su capitalización de mercado este mes, ya que la quiebra de tres prestamistas estadounidenses, incluido Silicon Valley Bank, sacudió la confianza en el sector.

“Normalmente, un titular de una venta potencial apoyaría las acciones”, escribió Christopher McGratty, analista de Keefe, Bruyette and Woods, en un informe. “Sin embargo, las salidas de depósitos potencialmente significativas posteriores a la falla de SIVB probablemente dejen a FRC en una situación difícil”.

El banco con sede en San Francisco está explorando opciones estratégicas que incluyen una venta, según un informe de Bloomberg News del miércoles por la noche que cita a personas familiarizadas con el asunto. La firma también está sopesando opciones para apuntalar la liquidez.

“Cualquier venta potencial probablemente sería un resultado difícil para los accionistas existentes, dada la contabilidad de mercado de los préstamos”, escribió McGratty.

Los inversores de todo el espacio bancario están en vilo en medio de la agitación en los prestamistas regionales de Estados Unidos, así como el tumulto que rodea a Credit Suisse. Las acciones del banco suizo se recuperaron este jueves después de que abrió una línea de crédito de 54 millones de dólares con el banco central del país y ofreció recomprar deuda.

El miércoles, las acciones de First Republic se hundieron 21 por ciento ya que su calificación crediticia fue reducida a basura por S&P Global Ratings y Fitch Ratings. El banco dijo el domingo que su liquidez total disponible no utilizada para financiar operaciones era de más de 70 millones de dólares, de acuerdos que incluían a la Reserva Federal y JPMorgan Chase & Co.

First Republic se especializa en banca privada y gestión de patrimonio, y ha tratado de diferenciarse de Silicon Valley Bank. Varios pares bancarios regionales también cayeron en las operaciones previas a la comercialización. PacWest Bancorp cayó 17 por ciento a partir de las 8:20 a.m. horas, tiempo de Nueva York, y Western Alliance Bancorp cayó 10 por ciento.

“Las opciones de First Republic se han reducido tras la salida de depósitos, una fuerte caída del precio de las acciones y las recientes rebajas de las agencias de calificación, mientras que una posible venta del banco podría centrarse en el atractivo negocio de gestión de patrimonio”, escribió Herman Chan, analista de Bloomberg Intelligence, en una nota.