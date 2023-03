Cuesta de enero se la ‘cobra’ a Hacienda: ingresos fueron 5,486 mdp menos de lo esperado

Los ingresos tributarios del sector público durante enero fueron menores a lo programado en la Ley de Ingresos de este año en 5 mil 486 millones de pesos, reportó este jueves la Secretaría de Hacienda.

La dependencia señaló que se ingresaron 432 mil 391.4 millones de pesos, una cifra menor a la prevista en parte por una menor captación de IVA, aunque la sorpresa la dio el crecimiento del Impuesto Sobre la Renta.

En su informe de las Finanzas Públicas, la dependencia explicó que la recaudación de IVA en el primer mes del año fue de 123 mil 342.3 millones de pesos, monto menor en 21 mil 663 millones de pesos respecto del programa.

Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico de Monex, expresó que “estamos viendo ‘la cuesta de enero’, que cada año ocasionaba una disminución en el consumo, esto sumado a la elevada inflación, ha propiciado esta disminución del poder adquisitivo, que propicia que las personas orienten su gasto a productos de primera necesidad”.

Por otra parte , las elevadas tasas de interés impactan la demanda de bienes durables, añadió.

¿Quién te viera, ISR?

El contraste, el informe de Hacienda señaló que la captación de ISR fue mayor a lo presupuestado en 16 mil 821 millones de pesos, al contabilizar 253 mil 12.1 millones de pesos.

Quiroz destacó que el ISR siguió mostrando un desempeño positivo ya que se siguió viendo el impacto de las políticas que se han aplicado para reducir la evasión fiscal.

“Por el lado del IVA no se ve evasión fiscal, porque el impuesto se cobra directamente, y la menor captación respecto de lo que se tenía previsto tiene que ver con una desaceleración en el consumo de algunos bienes; alimentos y medicinas no pagan IVA, por lo que es probable que el patrón de consumo de los mexicanos se ha concentrado en estos bienes que son necesarios y no así en productos que si pagan IVA”, refirió la analista.

¿Y cómo va la captación del IEPS?

Fue mayor en mil 190.8 millones de pesos respecto de lo estimado, al sumar 41 mil 794.6 millones de pesos, reportó Hacienda.

La secretaría destacó que 58.5 por ciento de la recaudación de enero correspondió al ISR, que exhibió un incremento anual de 9.8 por ciento en términos reales. Esta tasa de crecimiento supera el promedio de los últimos cinco años, que es de 3.5 por ciento.

La recaudación del IVA, que contribuyó con casi un tercio a la recaudación total, mostró un crecimiento de 1.8 por ciento real en enero de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior.

La recaudación del IEPS aportó 9.7 por ciento a la recaudación total y se ubicó por encima de lo programado en 1.2 mil millones de pesos. De este monto, 243.7 millones de pesos correspondieron al componente de combustibles, en el marco de la reducción paulatina de los estímulos fiscales a las gasolinas.

Los ingresos no tributarios ascendieron a 28.4 mil millones de pesos, monto superior en 8.2 por ciento real en relación con el nivel observado en enero de 2022.