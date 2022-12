Motores de la economía mexicana se apagaran en el 2023, señalan expertos

Los factores más importantes que habían explicado la recuperación económica en México, reapertura económica, remeses, consumo, etcétera, durante este año van a diluir su impacto en el 2023, coincidieron expertos en el EL FINANCIERO Meet Point virtual.

Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia en Intercam, dijo que la economía continuará con el crecimiento inercial; sin embargo, “el factor primordial de recuperación ha sido el sector exportador, y en este sentido estamos menos optimistas, creemos que las exportaciones van a crecer pero aun ritmo mucho más moderado el siguiente año”.

Señaló que su pronóstico para Producto Interno Bruto (PIB) para el 2023 es de 0.5 por ciento, “porque que tomar en cuenta que el consumo se va a ver golpeado por la alta inflación, una menor cantidad de remesas, las cuales, han sido el factor de impulso más importante para la economía mexicana, donde moderen significativamente su ritmo de crecimiento”.

“En el 2022, los factores que impulsaron fueron la fortaleza de demanda externa por nuestros productos y la reapertura económica”, dijo Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse, y aseguró que hacía adelante, estos factores serán mucho menos importantes en la economía.

“Recesión o no en la economía de Estados Unidos en 2023, esto nos va a pegar en el dinamismo de las exportaciones que suele ser uno de los principales indicadores para saber cómo nos va, además, corremos el riesgo que llegue otra variante de COVID-19 y la población no quiera salir tanto y por ende el efecto reapertura no estará ahí”, agregó.

Cervera destacó que su proyección para el PIB es de uno por ciento para el 2023 y 3 por ciento para el año que termina.

“Nos estamos tardando en recuperarnos, el impulso que tuvimos este año se irá desgastando hacia adelante y si le sumamos una recesión breve y poco duradera en Estado Unidos tendremos como resultado bajo crecimiento económico”, dijo Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe del Grupo Financiero Invex.

El especialista estimó un crecimiento de 0.9 por ciento para la economía mexicana en el 2023 y para la estadounidense cercana a cero por ciento.