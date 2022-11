Afores registran plusvalías por más de 83 mil mdp en octubre, segunda cifra más alta de 2022

Las minusvalías en las Afores no son pérdidas para el ahorro de los trabajadores, pero pueden convertirse en malos resultados si se hacen movimientos en las cuentas. (Shutterstock)

Después de dos meses consecutivos de registrar minusvalías (disminución en el valor de un activo), las Afores reportaron rendimientos positivos, en octubre, iguales a 83 mil 042.6 millones de pesos. Esta es la segunda cifra más alta de 2022 e históricamente solo se compara con lo obtenido a inicios del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Pese a este resultado mensual, en el acumulado de enero a octubre de este año se registran minusvalías por 422 mil 268 millones de pesos, con lo que borra las plusvalías obtenidas a lo largo del año pasado que ascendieron a 352 mil 299 millones de pesos.

“Efectivamente estamos pasando por un periodo de minusvalías que empezó casi al inicio de año y que va a continuar motivado por el incremento en las tasas de interés de los Bancos Centrales, como por la volatilidad en el mercado de acciones, pero estos escenarios no son nuevos. No es el periodo más profundo de minusvalías”, aseguró en entrevista Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Sin embargo, Iván Pliego Moreno, presidente de la Consar, aseveró que “si se mantiene la tendencia de volatilidad existente, no es descabellado esperar que se termine en números rojos el año”.

A lo largo del 2022, solo se han registrado cuatro meses de plusvalías en las Afores: marzo (48 mil 001 millones de pesos), mayo (nueve mil 420 millones de pesos), julio (127 mil 310 millones de pesos) y ahora se suma octubre.

Tanto las autoridades como las Administradoras de Fondos para el Retiro han hecho énfasis en que las minusvalías no son pérdidas para el ahorro de los trabajadores, pero pueden convertirse en malos resultados si se hacen movimientos en las cuentas, como traspasos o el retiro por jubilación.

“Las caídas o subidas abruptas de los mercados no implican efectos definitivos en el ahorro de los trabajadores. La estrategia de inversión hace que en momentos como el actual en el que los mercados financieros privilegian el corto plazo, los datos reportados no sean positivos. Sin embargo, reiteramos que esto no afecta las pensiones en el largo plazo. Solicitamos a nuestros usuarios mantener la calma”, instó la Amafore.

Al cierre de septiembre del año pasado habían más de 71 millones de cuentas distribuidas en las Afores que operan en el país. El saldo administrado ascendió hasta el tercer trimestre de 2022 a 4.8 billones de pesos, según información estadística de Consar.