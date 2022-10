México pierde ‘millonarias inversiones’ de Corea del sur sin tratado de libre comercio: exfuncionario

México y Corea del Sur tienen una relación diplomática de más de 60 años, pero aún no tienen un acuerdo de libre comercio (Shutterstock)

El estancamiento de las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur está frenando la llegada de nuevas inversiones al país, aseguró el exministro de Relaciones Exteriores de Corea, Myung Hwan Yu.

En entrevista para El Financiero, Yu aseguró que el tratado comercial que busca Corea con México no solo se trata de aranceles, sino incluye garantizar la inversión, un sistema para estandarizar ciertas diferencias o prohibir la discriminación.

“No son sólo aranceles, sino incluye otros asuntos para tomar decisiones de inversión. Entonces yo considero que cuando firmemos el tratado de libre comercio, las empresas coreanas podrían tomar decisiones de inversión con nuevas condiciones que garantice México”, dijo el enviado especial de Corea, quien promociona junto con otros funcionarios en México a la ciudad de Busan como sede de la Expo-2030.

El funcionario coreano destacó que en 2010 firmaron el tratado comercial con Estados Unidos y eso detonó el comercio exterior y las inversiones entre ambos países. Sin embargo con México, se van a cumplir 60 años de relaciones sin tener aún un acuerdo comercial.

“Después de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, el volumen de comercio aumentó entre 20 y 30 por ciento, y lo mismo pasó con la inversión, que aumentó de 100 a 200 veces más, y obviamente el tratado con Estados Unidos incluía muchos asuntos que nos permitió el crecimiento entre ambos países”, comentó.

Desde su punto de vista, México debe pensar que su estructura industrial es complementaria a la de Corea, pues no hay tantos sectores en competencia, por lo que la firma del tratado comercial traería empleos e inversión.

Los sectores de inversión en los que está interesado Corea son muy diversos, como el aeroespacial, químicos pesados, de salud, y la perspectiva es que sigan diversificando las industrias. Pero para apoyar estas inversiones se necesita un marco sistemático entre Corea y México.

“Corea cuenta con varios convenios con otros países, pero no con México, esto a pesar de que las negociaciones empezaron en 2006 y no hay resultado. No se ha avanzado mucho en el tema, nos faltan partes de la negociación más reales o prácticas”, señaló Yu, quien acusó que ciertas industrias en México son las que están inconformes con el tratado.