CRE se ‘aplica’ y libera 150 permisos para nuevas gasolineras

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó este jueves 150 permisos de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio; sin embargo, la votación no fue unánime, ya que tres comisionados del órgano regulador se mostraron en contra de esta decisión.

Durante la sesión ordinaria, la comisionada Norma Leticia Campos Aragón señaló estar en contra de otorgar el permiso a 125 de los 150 solicitantes, debido a que no se contó con el tiempo necesario para analizar todas las solicitudes e, incluso, llegó a encontrar serios errores en algunas de ellas.

“De los 150 proyectos de estaciones de servicio sometidos para su aprobación en esta sesión ordinaria, 83 de ellos fueron puestos a consideración del Órgano de Gobierno el viernes 23 de septiembre en horario inhábil, posterior a las 15 horas, dejando para su análisis los días sábado y domingo y para su discusión por la máxima autoridad de la CRE, el lunes 26 de septiembre a las 12 horas, por lo que en dos días y medio fue imposible realizar un análisis serio y riguroso de 83 proyectos”, indicó la comisionada.

Norma Leticia Campos Aragón agregó que su equipo de asesores solo logró revisar de manera minuciosa 69 de las 150 solicitudes y que observó que 17 expedientes tenían serios errores que incumplen el marco jurídico para obtener un permiso.

Los comisionados Luis Linares Zapata y Luis Guillermo Pineda Bernal también señalaron que algunas solicitudes tenían observaciones que deberían ser consideradas.

Linares Zapata votó en contra de 13 proyectos y Pineda Bernal expuso que cuatro de los 150 proyectos contaban con su voto a favor en lo general, pero con observaciones en lo particular.

Sin embargo, los permisos fueron otorgados por mayoría gracias a los votos del comisionado presidente, Leopoldo Melchi García; y los comisionados Guadalupe Escalante Benítez y Hermilo Ceja Lucas.

Especialistas consultados por El Financiero indicaron que esta resolución fue positiva para el sector gasolinero, ya que la CRE está retomando el otorgamiento de permisos que se vio estancado durante los últimos años.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, indicó que en 2022 ya van 300 permisos autorizados, cifra muy superior a los permisos otorgados en 2020 y 2021, cuando solo se dieron 114 y 175 permisos, respectivamente.

“Fue un gran esfuerzo de la CRE de sacar el rezago que existe en el número de permisos, es un hecho contundente que hoy ya hay 300 permisos autorizados, faltan tres meses del año y ojalá podamos ver un mejor avance. Es una buena señal para regulados, si bien no es lo óptimo ya que esto debería ser mes con mes, pero es importante que se están dando estos pasos hacia adelante para poder sacar adelante el tema”, dijo.

Agregó que estas nuevas 150 estaciones le van a dar trabajo a 10 personas por estación, por lo que se crearán cerca de mil 500 fuentes de empleo, “Eso, al final, debería ser algo que el gobierno aplaudiera e incentivara”, apuntó.

En tanto, Rocío Robles, socia fundadora de Lobbying México, indicó que se nota que hay una terrible pugna al interior de la CRE, sobre todo entre Norma Leticia Campos Aragón y Luis Linares Zapata contra el comisionado presidente, Leonardo Melchi.

“La comisionada solicitó la voz para votos particulares o razonados donde acusó directamente al comisionado presidente de no entregar la información con tiempo suficiente por parte de su secretaría ejecutiva, también de no respetar el orden de prelación de los permisos, incluso, de no apegarse al artículo 42 de Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética”, indicó.

La especialista apuntó que se nota la falta de unidad en el Órgano de Gobierno de la CRE, “pareciera que lo que pretenden es minar la posición del comisionado presidente, quien, dicho sea de paso, está próximo a concluir su periodo, pero con la posibilidad de reelegirse”, apuntó.