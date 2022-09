Quejas contra las Afores; Condusef da a conocer cuáles son las principales fallas

El 51 por ciento de las quejas contra las Afores, hechas por trabajadores con una cuenta individual, de enero a julio, fue por solicitudes de trámites no atendidos o concluidos, reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A través de un comunicado, la autoridad también indicó que la segunda causa de reclamos hacia las Afores fue por separación de cuentas no atendida o no concluida, con nueve por ciento; y la unificación de cuentas no atendida o no concluida, con siete por ciento. En el periodo se presentaron cuatro mil 408 reclamaciones.

“Conforme al índice aplicado por la Condusef, del número de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas por administradora, destacan con mayor número de casos Principal, con 18 reclamaciones, Pensionissste, con 16 e Invercap y Afore XXI Banorte con 12 cada una, las de mayor número de casos”, mostró el documento, en cambio las que menos quejas tuvieron fueron Afore Azteca, Citibanamex y Afore Coppel.

Respecto a la participación en el total de las reclamaciones, Afore XXI Banorte registró 21 por ciento, Citibanamex Afore, con 13 por ciento y Afore Coppel al igual que Afore Azteca tuvieron 12 por ciento, respectivamente; mientras que las Administradoras con mayor índice de resolución a favor del usuario fueron Invercap Afore (73 por ciento) y Afore Coppel (69 por ciento).

La Condusef añadió que, entre enero y julio de este año, las entidades federativas donde se presentó un número mayor de reclamaciones de Afores fueron: la Ciudad de México, con 627 quejas y el Estado de México, con 561.

