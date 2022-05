Plan contra inflación de AMLO es tardío y no bajará precios, advierten pequeños comerciantes

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló que el plan que presentó el Gobierno federal para contener la inflación es tardío y no promete reducir el precio de los 24 productos seleccionados de la canasta básica, sino fijarlos en su precio actual en los siguiente seis meses, justo antes de la temporada de fin de año cuando tradicionalmente suben.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, comentó que el conjunto de medidas que integran el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) son positivas, aunque debieron ser presentadas antes y no esperar hasta que la escalada de precios afectara severamente el bolsillo de las familias mexicanas, pues algunas empresas que ahora se comprometieron a no subir sus precios ya lo hicieron con anterioridad.

Entre los productos que tendrán “precios fijos” en el próximo semestre están el arroz, aceite, atún, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla y zanahoria.

En entrevista con Lucero Álvarez en “Al Sonar la Campana” de El Financiero Televisión, aseguró que con las estrategias definidas en dicho paquete, como el fortalecimiento en la seguridad en carreteras, el no incremento en peajes y la exención de Carta Porte para transportistas de básicos e insumos, no hay motivos para que suba el precio de los productos.

“Ojalá honren su palabra y nos ofrezcan productos para la venta en esos precios contenidos y no rebajados. Ojalá esto no se convierta en algo que no pudo ser. Nosotros tenemos nuestra reserva, tenemos que dejar claro que el mercado nacional es amplio y les encargo que se respeten los precios”, subrayó Cuauhtémoc Rivera.

Agregó que “fue una fiesta entre los grandes y el Gobierno” y no fueron los pequeños comercios, aunque vigilarán que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía se cumpla.