Especialistas advierten un gran reto en la eliminación de las exportaciones de crudo

La segunda mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá como uno de sus principales objetivos alcanzar la autosuficiencia energética del país, por lo que Pemex se concentrará en 10 tareas para hacerlo posible.

Una de las principales prioridades consistirá en que el Sistema Nacional de Refinación únicamente atienda al mercado interno, por lo que México dejaría de exportar petróleo a partir del 2023, señaló en conferencia en Palacio Nacional, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex.

El plan del Gobierno de México plantea que en 2022 sea el último año que se exporte petróleo crudo, por lo que únicamente se tiene contemplado vender 435 mil barriles diarios, es decir, una reducción de 57 por ciento en comparación de lo observado en 2021.

Arturo Carranza, analista del sector energético, apuntó que actualmente, alrededor del 15 por ciento del gasto público está respaldado por los ingresos petroleros que se obtienen a través de las exportaciones, por lo que la pregunta obligada para el Gobierno de México consiste en que den a conocer de dónde se van a obtener estos recursos si se deja de vender al extranjero.

“Es un gran desafío la idea de reducir las exportaciones a prácticamente cero, si no se modifica la forma en la que se obtienen los ingresos por ventas de petróleo, no veo cómo van a financiar el gasto público, sería necesaria una reforma fiscal o que la economía crezca más, pero eso no está sucediendo”, advirtió.

Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de competencia y regulación en México Evalúa, indicó que actualmente, lo único rentable de Pemex es el negocio de la exportación, por lo que su desaparición llevaría a que Pemex consolidado registre pérdidas económicas, problemas con la calificación crediticia de la empresa productiva del Estado e incluso, una afectación a la calificación del soberano y las finanzas públicas del país.

La empresa petrolera también planea seguir elevando su producción y alcanzar los 2 millones de barriles diarios para 2024, cifra considerablemente superior al millón 733 mil barriles diarios que se producen actualmente.

Moreno no ve factible esta meta, ya que considera que es un salto muy grande respecto a la producción petrolera actual, mientras que Arturo Carranza consideró que la única vía para alcanzar esa cifra sería incorporando a privados o invirtiendo más recursos en el Sistema Nacional de Refinación.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, recordó que al inicio del gobierno, la utilización de las seis refinerías del país era del 32 por ciento, mientras que este año se logrará aumentar a un 50 por ciento y para 2024 se prevé alcanzar un 86 por ciento, con lo que México estaría cumpliendo de su meta de autoabasto.

Pemex requerirá un billón de pesos

Durante la conferencia de prensa, Octavio Romero señaló que para la segunda mitad de la administración, Pemex requerirá 1 billón 116 mil millones de pesos para poder financiar las 10 tareas de operación e inversión que necesita la empresa.

Especificó que durante 2022 se necesitarán 388 mil 630 millones de pesos, en 2023, 372 mil 326 millones de pesos; y en 2024 se requerirán 355 mil 46 millones de pesos.

Entre las tareas que planteo Pemex, destaca la recuperación del proyecto Lakach para la extracción de gas natural, en coordinación con la iniciativa privada.

Romero recordó que el campo Lakach, un yacimiento de gas no asociado en aguas profundas en el Golfo de México, fue suspendido en 2016 “por alguna razón” pese a que le habían invertido mil 390 millones de dólares, y mantener la suspensión implica un gasto de 900 mil dólares mensuales.

Entre las otras tareas que enlistó fue mantener las reservas probadas de hidrocarburos en un promedio de 7 mil millones de petróleo en los próximos tres años, para terminar 2024 en 7.1 mil millones. Otra actividad está relacionada con el proyecto de Cangrejera, un tren de aromáticos que trabajará con la refinería de Minatitlán y que entró a etapa de rehabilitación.

También se contempla la producción de fertilizantes mediante las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, la primera para la producción de urea y la segunda para fertilizantes fosfóricos.