Y la Cofece dictaminó: Gas Bienestar no crea competencia

La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló que, en el corto plazo, Gas Bienestar no representa una presión competitiva suficiente a nivel nacional en los mercados de distribución de gas LP.

Mediante un dictamen preliminar que analiza el mercado de distribución del gas LP, la Cofece señaló que Gas Bienestar tiene varias características que no le permiten ejercer presión competitiva, una de ellas es que no operan autotanques, lo que no les permite abastecer a los consumidores que se abastecen mediante tanques estacionarios. Otra es el precio.

“La capacidad de Gas Bienestar para competir efectivamente en la distribución de gas LP se encuentra limitada”, se lee en el documento.

En el periodo de estudio del dictamen, la Cofece precisó que el precio con el que Gas Bienestar inició operaciones el 31 de agosto de 2021 fue de 400 pesos por un cilindro de 20 kilogramos (kgs), y de 600 pesos por el de 30 kgs. Al 11 de octubre pasó a 430 y 645 pesos, respectivamente.

“En poco menos de dos meses, el precio se incrementó en 7.5 por ciento”, indicó la Cofece.