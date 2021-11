Pemex alista plan para conquistar a gasolineros

A dos meses para que termine el año, Petróleos Mexicanos (Pemex) implementará cuatro estrategias para mejorar la competitividad de sus puntos de venta y su red de estaciones de servicio, señaló Manuel Chávez de la Parra, subdirector comercial de Pemex Transformación Industrial durante la convención anual de la Onexpo.

Uno de los puntos más importantes será potencializar la red de franquicias de Pemex a través de una plataforma de gestión de compras para flotillas.

“Con la presencia que tenemos de nuestras franquicias a nivel nacional esto va a ser posible, las 77 terminales de Almacenamiento y Reparto que tenemos, no todas son de calidad, lo reconocemos, (sabemos) que las posiciones que se asignan para cargar combustible no son equitativas, ... por lo que buscaremos mejorar la calidad de nuestros servicios”, apuntó el funcionario.

El segundo objetivo antes de que termine el año será recuperar puntos de venta, por lo que Pemex buscará instalar estaciones nuevas en zonas donde no haya este tipo de servicios, ofreciendo mejores condiciones para los socios.

Respecto a la tercera estrategia, el directivo de Pemex especificó que una vez instalada la estación de servicio, Pemex deberá asegurarse de posicionar la franquicia y la estación de servicio.

Consideró que uno de los limitantes de los interesados en adquirir una estación de servicio es el acceso a fuentes de financiamiento, por lo tratarán de incentivar mejores condiciones de crédito.

Finalmente, la última estrategia estará enfocada en mejorar la calidad del servicio de las estaciones.

“(Aceptamos que) no todos los servicios son de calidad, y muchas veces tienen que ver con eventos disruptivos, a veces de oferta y otras de demanda, lo que genera que las posiciones que se otorgan para cargar combustible no sean equitativas, el modelo de negocio que ofrece cualquier suministrador no solo no es equitativo sino preferente, ahí queremos ir, que ustedes puedan ver cuando se asignan los lugares en nuestras terminales que no hay irregularidades, se minimiza el tiempo de espera y que las condiciones que ofrece una terminal vecina las podamos dar nosotros”, subrayó.