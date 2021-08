Pacta Gobierno con gaseros para evitar desabasto

Con el objetivo de evitar el desabasto de gas LP, el consejo directivo del Gremio Gasero Nacional, organización que agrupa a comisionistas, informó que a partir de la tarde de ayer se liberaría el parque vehicular para que los distribuidores de gas del Valle de México puedan operar con normalidad, luego de haber obstaculizado por varias horas el suministro del combustible.

“Ya se tuvo un acercamiento con las autoridades federales correspondientes, siendo así que se nos otorgarán todas las garantías para encontrar la mejor solución. Esperamos una respuesta de plantas de gas LP y el Gobierno Federal”, puntualizó el gremio.

Asimismo, la organización liderada por Adrián Rodríguez exhortó a sus agremiados a que no realicen ningún tipo de disturbio y que lleven su trabajo con respeto y responsabilidad.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), aseguró que “con el liderazgo del Presidente de la República, Sener, Gob CDMX, SSC y Guardia Nacional se garantiza la Seguridad en la Distribución de Gas LP y con el trabajo y compromiso de todas las plantas distribuidoras se restablece y garantiza el suministro a todos los consumidores”.

Durante este martes y miércoles, la venta de gas LP se ‘paralizó’ en la CDMX y en el Estado de México, donde el mensaje de ‘no hay servicio’ fue recurrente.

En el caso de la CDMX, El Financiero llamó a distintas empresas distribuidoras para conocer el estatus del servicio. Vela Gas manifestó que esperaría recibir noticias del gremio para poder reiniciar operaciones, mientras que para Regio Gas, la única opción fue anotarse en una lista de espera, ya que no contaban con servicio de reparto.

En el caso de la empresa Flama Azul, los encargados señalaron que los distribuidores tenían la orden de no salir a vender producto.

Ante este panorama, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, escribió en su cuenta de Twitter que había suficiente gas para abastecer todo el consumo que requiere el país.

“No hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional, el Gobierno de México trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar”, indicó la funcionaria.

En el Estado de México, las afectaciones en el servicio alcanzaron a permisionarios del transporte público por el cierre de las estaciones que se ubican a todo lo largo de la carretera Texcoco-Lechería, y las avenidas Central y José López Portillo, lo que afectó a los usuarios de Texcoco, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tecámac y Teotihuacán.

“Los trabajadores no salimos a trabajar porque no hay ganancias, pero las empresas están diciendo que nosotros cerramos las empresas, pero no es así, simplemente no salimos a trabajar”, dijo Jafet Sainz Villarreal, coordinador general de la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME), que agremia a mil 200 distribuidoras de gas LP que detuvieron operaciones.

Advierten mercado negro

Por su parte, la Coparmex Ciudad de México destacó que la recuperación económica está en riesgo ante la tercera ola de contagios del Covid-19 y lo que menos se requiere es otra crisis provocada por el desabasto de gas, que a su vez generará un mercado negro.

“Será fatal para varios sectores de la economía si se prolonga un día más, como son los servicios de restaurantes, transporte, hoteles, tintorerías y, sobre todo, los hogares de los mexicanos”, detalló en un comunicado.

El organismo explicó que la informalidad y abusos en los que han incurrido algunos de los comisionistas o cilindreros como se les conoce, es producto de la falta de control y regulación, pero se tomaron medidas apresuradas al fijar los precios sin tener alternativas consolidadas, y cuando se desconocen los estudios de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), que estaba por concluir el correspondiente al precio del gas LP, que por ser un commodity, se determina por el mercado internacional.

Con información de Eulalio Victoria.