Ven riesgos para economía por tercera ola

El aumento en el número de contagios por COVID-19 pondrá a prueba la recuperación económica que está experimentando México tras el impacto del año pasado, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 8.3 por ciento, advirtieron analistas.

Para este año el consenso de especialistas consultados por Banco de México (Banxico) espera que la economía mexicana registre un crecimiento de 5.8 por ciento, sin embargo, varios expertos consideraron que en caso de aumentar el número de contagios, se pondrá en riesgo el avance esperado para este año.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, del 5 al 18 de julio se registraron 80 mil 13 casos activos por COVID-19, la cifra más alta desde febrero para un mismo lapso, mientras que en el acumulado ya son 2.66 millones de personas que se han contagiado desde que arribó el virus al país, y suman 236.3 mil defunciones.

Para Amín Vera, director de análisis económico de BW Capital, pese al incremento en el número de casos registrados de COVID-19, las autoridades solo se han limitado a retornar al semáforo epidemiológico amarillo en algunas entidades, sin sugerir la posibilidad de un nuevo confinamiento, ya que este mermaría significativamente el crecimiento proyectado para 2021.

“Según nuestro modelo de crecimiento para México, los cierres asociados a la pandemia provocaron alrededor del 64.8 por ciento de la caída total de la producción durante 2020, por lo que un escenario similar tiraría nuestra proyección para 2021, de un crecimiento estimado de entre 5.5 y 6.5 por ciento, a una nueva contracción de entre 2.3 y 3.5 por ciento”, aseveró.

No obstante, consideró que, pese al aumento en el número de casos, un nuevo cierre de la economía es improbable.

“Debido a la presión gubernamental para tratar de mostrar un rebote de la economía a cualquier costo, y al éxito relativo de las campañas de vacunación, consideramos que un nuevo cierre de la economía es un escenario poco probable”, sentenció.

Descartan nuevos cierres

Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box Economics, dio que la probabilidad de un nuevo encierro similar al de 2020 ha descendido en México y en el mundo dada la merma en el margen de política contra cíclica, y a una mejoría en tratamientos y esfuerzos de vacunación.

“No obstante, la virulenta cepa delta que ahora comienza a predominar en México, en conjunto con una limitada proporción de la población con vacunación completa, me hace anticipar una nueva contracción en la movilidad con efectos adversos en el sector servicios”, abundó el experto.

Alain Jaimes, analista económico de Signum Research, coincidió en que es poco probable un cierre total como el que se vio el año pasado, debido a que los costos en los que se incurrirían serían contraproducentes para la recuperación económica.

“Ahora bien, bajo ese supuesto (de que no habría un cierre tan agresivo) una tercera ola de contagios pondría un freno adicional (al que ya existe por una percepción de débil Estado de derecho) a la inversión ya que bajo esta incertidumbre es preferible esperar para realizar nuevos proyectos, lo anterior también afecta el consumo privado ya que, sin inversión, el empleo se contrae al mismo tiempo que el ingreso de las familias”, comentó.

Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, indicó que en días recientes se ha creado incertidumbre en los mercados financieros a nivel global, debido al repunte de contagios en varias naciones, incluido México. “Debido a la lenta campaña de vacunación (en México), es posible que se endurezcan las medidas de confinamiento en las próximas semanas, pues las muertes ya empiezan a mostrar una tendencia al alza”, indicó.