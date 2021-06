Menos bancos del bienestar y más microbancos para el ahorro: consejos para AMLO de especialistas

Construir menos bancos del Bienestar y crear un sistema de microbancos que otorgue préstamos y apoye al ahorro de migrantes, estos fueron los consejos de especialistas al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el foro EF Meet Point Virtual: Remesas: ¿La salvación de la economía mexicana?

Isabel Cruz, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, dijo que si tuviera 10 minutos con el presidente, le mostraría cómo las comunidades pueden transformar su realidad y desarrollo local, con una banca “de abajo hacia arriba”.

“(Eso se puede lograr) gracias a la bancarización de remesas convertidas en ahorro migrante a través de microbancos locales, y que eso se puede masificar en el país, podría mostrar 10 ejemplos (...) de lo que es capaz un microbanco de hacer con el ahorro de los migrantes”, explicó en su participación.

Cruz añadió que es importante convencer a las autoridades mexicanas que debe construirse, en los próximos 10 años, un sistema financiero de banca social, con una red de microbancos que apoyen el ahorro migrante y que otorguen créditos o préstamos.

Esta red puede hacerse ahorrando el 5 por ciento de las remesas que llegan al país, consideró Cruz.

Por su parte Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, destacó que es necesario apostar por la inclusión financiera, una que sea eficiente y tecnológica.

“Yo le diría al presidente, no construyamos más sucursales del Banco de Bienestar, no apostemos a la infraestructura física, esa es ineficiente, esa no nos permite bancarizar tan rápido, apostemos a las nuevas tecnologías, apostemos a la banca móvil”, declaró en el foro.

Como ejemplo, dijo que pueden crearse cuentas móviles que no generen comisiones, con el fin de que sea inclusivo.