El impacto de las remesas para la economía mexicana en 9 frases

Este jueves se realizó el foro EF Meet Point Virtual ‘Remesas: ¿La salvación de la economía mexicana?’, en el que participaron Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México; Isabel Cruz, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social; y Manuel Orozco, director del Centro para Migración y Estabilización Económica en Creative Associates International.

En este foro moderado por Rafael Fernández de Castro, columnista de El Financiero y catedrático de la Universidad de California, se habló sobre el aumento de las remesas que llegan a México, cómo impulsan estas a la economía, entre otros temas.

Carlos Serrano

1.- “En efecto, tuvimos un aumento significativo de las remesas en un contexto en donde se esperaba una contracción debido a la crisis y sobre todo las remesas de mexicanos tuvieron un comportamiento distinto, esas subieron mucho más que cualquier tipo de envíos, creciendo en un más de 10 por ciento, superando los 40 mil millones de dólares. Nosotros estimamos que este año van a llegar a 46 mil mdd”.

2.- “¿Por qué subieron tanto las remesas y en particular las de mexicanos? Yo diría una cuestión. Primero, gracias al impulso fiscal que se ha dado en Estados Unidos. México es un país donde el Gobierno decidió no tener ningún tipo de respuesta fiscal para aminorar los efectos de la pandemia, pero en EU sí se dio desde la administración pasada con el apoyo del Congreso y ahora la administración Biden la potenció de manera significativa”.

3.- “A la pregunta sobre utilizar criptomonedas para el envío de remesas, creo que es un tema muy delicado y muy peligroso, en particular lo que ha hecho El Salvador de usar bitcoin como moneda. El bitcoin es un instrumento que no tiene ningún respaldo por ninguna autoridad monetaria en ningún país, desde mi punto de vista es un enorme esquema Ponzi, y en ese sentido es una moneda que tiene mucha variabilidad, entonces, los migrantes tomarían un enorme riesgo cambiario si comienzan a utilizar bitcoin para envío de las remesas”.

Isabel Cruz

4.- “Nuestros compatriotas (...) siguieron laborando, hubo un reconocimiento a la labor que han tenido estos migrantes indocumentados que no recibieron las ayudas que generó el Gobierno (de EU) para el conjunto de la población, es decir, estuvieron trabajando durante la pandemia, no fueron beneficiarios de los programas sociales de apoyo para resistir y, además, no estaban bien preparados, por eso la gente murió. No tenía seguridad social y se tuvieron que basar en las redes de solidaridad que existen en los Estados Unidos”.

5.- “El año pasado, no fue posible que las remesas pudieran tener un efecto más que de sobrevivencia porque los mercados locales en México fueron muy afectados, el quédate en casa implicó el cierre de los mercados regionales, que es a donde van los migrantes o las familias de migrantes que viven en las comunidades de origen y producen algo para el mercado, no pudieron tener acceso a esos mercados y muchos de ellos perdieron cosechas animales productos o no pudieron producir artesanías que llevan a esos mercados”.

6.- “Cuando nosotros ganamos dinero (...), cuando hacemos un desglose de nuestro ingreso vamos a ver que la mayoría es consumo, que nuestra capacidad de ahorro, algunos tendrán mayor capacidad de ahorro, otros mucho menor, apenas alcanza para la semana y eso es consumo. Los migrantes que envían dinero, envían para que sus familias en primer lugar coman, en segundo lugar, tengan un lugar donde vivir, puedan curar las enfermedades o imprevistos, los niños vayan a la escuela y, si se puede, invierten en comprar casa, esas son las 5 prioridades de la inversión de remesas. Pero es muy importante, porque mucha de la discusión que ha habido sobre el impacto de las remesas tiende a decir: ‘solo la usan en consumo, deberían ahorrarlo’, como si los migrantes pudieran decidir el uso de sus recursos, ni siquiera nosotros lo podemos decidir”.

7.- “Le mostraría (al presidente) cómo las comunidades de origen pueden transformar su realidad local, el desarrrollo local, gracias a la bancarización de remesas convertidas en ahorro migrante a través de microbancos locales, y que eso se puede masificar en el país, podría mostrar 10 ejemplos (...) de lo que es capaz un microbanco de hacer con el ahorro de los migrantes, porque la remesa se gasta en lo que se tiene que gastar, pero lo que importa es convencer a las autoridades mexicanas que lo que debemos construir en los próximos 10 años es un sistema financiero de banca social”.

Manuel Orozco

8.- “En términos de impacto, hay que entender las remesas como parte del ingreso total de los hogares que las reciben. Usemos México como un caso, hay 10 millones de hogares que reciben remesas en un país de 33 millones de hogares. Es decir, hay que entender que la magnitud del rol de este dinero es significativa cuando lo estamos ya midiendo dentro del contexto de los hogares en un país tan grande como México. Es prácticamente uno de cinco hogares por lo menos que recibe remesas. Puede ser mayor, uno de cuatro hogares”.

8.- “(El uso de las criptomonedas) en un mercado es posible que pueda ser muy importante toda vez que tenga un valor de uso y de intercambio en un ecosistema determinado”.

9.- “Meterse en el ecosistema de bitcoins significaría salirse y entrar al margen de un fenómeno que para un país como México pues podría intoxicarse ese mercado con transferencias ilícitas que tendrían consecuencias complejas”.