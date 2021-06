Analistas descartan cambios de Banxico en la tasa de interés

El consenso de analistas económicos estima que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios la tasa de interés de referencia en la reunión de política monetaria que se celebrará hoy, pero algunos economistas ya anticipan que inicie un ciclo de alzas para septiembre.

De acuerdo con un sondeo de Bloomberg, el 100 por ciento de los 23 grupos de análisis económico prevé que la autoridad monetaria dejará la tasa en 4.0 por ciento por tercera vez consecutiva.

Citibanamex hizo lo propio en su última encuesta, donde la mediana de los 29 participantes sondeados indicó que la tasa objetivo se mantendría sin cambios para este año, pero las expectativas apuntan a un aumento de 25 puntos en noviembre, mientras que la estimación previa fue que sería en enero de 2022.

Incertidumbre sobre momento

El 90 por ciento de los analistas prevé que el siguiente movimiento será de una alza en la tasa, pero hay incertidumbre en torno al momento.

El 45 por ciento de los consultados por Citibanamex prevé aumentos en este año, con Barclays, ITAU BBA, Natixis, Oxford Econmics y Santander, esperando una alza en septiembre. El 31 por ciento prevé que el aumento inicie en 2022.

Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, prevé que este año la tasa se mantendría en 4 por ciento, pero advirtió que para finales de 2021 podría iniciar el ciclo de alzas, dependiendo de los mensajes de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos.

“Vamos a ver qué pasa con las expectativas en torno a la política monetaria en Estados Unidos, hemos visto cambios drásticos de un mes a otro. Hace un mes la expectativa era que la Fed mantuviera su tasa hasta el 2024, pero con lo visto la semana pasada en su reunión, la expectativa es que harían dos incrementos en el 2023”, sostuvo y apuntó que Banxico debería buscar mantener el spread con la Fed.

Previsiones (Especial)

Impacto inflacionario

Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, dijo que, si bien el mercado espera que este año no haya cambios en la tasa de interés, para 2022 se podrían ver movimientos al alza una vez que se disipen las presiones inflacionarias.

“Suponemos que en el próximo año estos factores coyunturales se vayan disipando para aumentar la tasa de interés; pero es un riesgo que estamos monitoreando mes a mes (presiones inflacionarias)”, dijo.

Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box Economics, se unió a sus pares indicando que Banxico mantendrá sin cambios la tasa objetivo. “Yo creo que no modificarán la tasa de interés de referencia, y el consenso apoya básicamente esta visión”, pero señaló que para el fin de este año la autoridad monetaria elevaría la tasa.

Alberto Ramos, economista en jefe de Goldman Sachs para América Latina, prevé que Banxico no haría ningún movimiento hoy, pues con esta decisión la Junta de Gobierno del banco estaría justificando una calibración prudente de la orientación monetaria dadas las presiones persistentes sobre la inflación y un desempeño económico más fuerte de lo esperado durante el primer semestre de este año, además del robusto crecimiento en actividad económica de Estados Unidos que debería impulsar las exportaciones, fortalecer las remesas y los flujos turísticos.

Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, directores del área de análisis económico de Banorte, señalaron en un podcast reciente, organizado por el banco, que se esperarían 2 alzas a la tasa, en noviembre y diciembre, para cerrar en 4.5 por ciento en el año, aunque no descartan que se adelanten las decisiones por las presiones vistas en la Fed y en mercados emergentes como Rusia y Brasil, entre otros.

Barclays prevé seis alzas consecutivas de 25 puntos a partir de septiembre, para alcanzar un nivel de 5.5 por ciento para mayo de 2022.