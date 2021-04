¿Ya vas a hacer tu Declaración Anual 2020? SAT te recuerda que solo prellena estos conceptos

Los contribuyentes no deberán caer en pánico si no ven facturas cargadas. (Cuartoscuro)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió este lunes en su canal de YouTube un tutorial sobre mejoras que hizo al aplicativo para la presentación de la Declaración Anual 2020 para personas físicas, una de ellas, aseguró, es en el prellenado de las deducciones personales, pues solo se consideran conceptos que sean 100 por ciento deducibles.

Melina Medero, de la Administración General de Recaudación, señaló que una mejora que se hizo al aplicativo de la declaración es que solo se prellenan los conceptos de los CFDI deducibles.

“Solo tomaremos aquellos conceptos de tus CFDI que sean considerados como deducibles por cumplir con todos los requisitos fiscales”, dijo al agregar que, cuando el contribuyente esté frente a la pantalla de deducciones personales, se le mostrarán los tipos de deducciones que se pueden aplicar.

José García, de la Administración General de Recaudación, recordó a los pagadores de impuestos que los conceptos que son deducibles son aquellos que cumplieron al 100 por ciento los requisitos.

“Tomen en cuenta que actualmente y ya desde el año pasado estamos considerando conceptos, no facturas”, aclaró.

En ese sentido, los contribuyentes no deberán caer en pánico si no ven facturas cargadas, por el contrario, si no ven alguna factura lo que deberán hacer es revisar los conceptos que están en esa factura e integrarlos a su declaración.

Es decir -explicó García- si una factura trae diferentes conceptos, cuando las personas físicas ingresen al aplicativo verán en cada renglón cuando den “clic” al tipo de deducción personal, un renglón por cada concepto, aunque esté en la misma factura y con su importe correspondiente.

“Habrá conceptos en la misma factura que no sean deducibles y por esa razón no va a estar ahí, pero los que sí son deducibles los verán en ese apartado de acuerdo con el tipo de deducción. Hay deducciones personales con límite propio y otros están con límite general que es de acuerdo con el nivel de ingresos del contribuyente, tomen en cuenta esas variantes”, sugirió.

Medero añadió que, si se quiere agregar una factura, pero ésta tiene varios conceptos, “si todos son deducibles puedes tomarlos en un solo registro, pero si uno es deducible y el otro no, sólo tienes que capturar la parte deducible de tu concepto”.

García ejemplificó: “esto es muy común en contribuyentes que realizan compras para deducir lentes graduados. Se establece un monto máximo por deducir que son 2 mil 500 pesos, muchas veces el contribuyente realiza un gasto superior a ese importe.

“Ustedes como contribuyentes al momento de agregarla o si ya está prellenado están obligados a que el monto deducible solamente es hasta 2 mil 500. Dado que la declaración anual todavía no tiene esa validación de identificar esos conceptos, ahí sí le pedimos al contribuyente que capture el importe deducible por ese concepto”.

Otras mejoras según el SAT

1. Se fusionan los formularios de Actividad Empresarial y Servicios Profesionales.

Cuando el contribuyente ingrese al aplicativo para presentar su Declaración Anual 2020, en el perfil del contribuyente va a aparecer preseleccionado si tiene la obligación para Actividad Profesional y Servicios Profesionales (Honorarios).

Se incorporaron conceptos como en el total de ingresos; se agrega el concepto de Servicios Profesionales (Honorarios); en ingresos exentos también se contemplaron el importe exento para Servicios Profesionales y Actividad Empresarial.

Para el ISR retenido se agregó el campo para las retenciones de Honorarios, también viene prellenada información de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades con datos de nómina y un control de saldos de pérdidas pendientes de acreditar.

Los funcionarios del SAT hicieron énfasis en que a partir de este ejercicio fiscal será importante que los contribuyentes que tengan pérdidas pendientes de aplicar de ejercicios fiscales anteriores las registren en esta declaración para llevar este control de saldos que van a poder disminuir de la utilidad fiscal.

2. Se crea el formulario para plataformas tecnológicas

Si eres un contribuyente que presta sus servicios a través de alguna plataforma tecnológica y recibe ingresos por esa vía, el aplicativo de la declaración te mostrará tus pagos provisionales realizados en el ejercicio fiscal 2020.

Encontrarás un icono de plataformas digitales que deberás marcar. Esto aplica solo para contribuyentes que no optaron por los pagos definitivos, esta opción es para pagos provisionales, siempre y cuando tengan la obligación de presentar declaración anual.

Aquellos contribuyentes que tengan esa obligación de pagos provisionales registrada en su RFC tendrán que presentar declaración anual y de manera automática les va a aparecer marcada en su declaración.

3. En la declaración “Por defunción” se solicitará la fecha de asignación del cargo de albacea

Cuando el contribuyente seleccione la opción de Declaración por defunción el aplicativo le mostrará una pantalla con el calendario para que seleccione la fecha de aceptación del cargo. Esto ya está disponible para ejercicios anteriores, si hay un contribuyente que desea presentar una declaración por defunción y que aún no la ha hecho podrá hacerlo para ejercicios anteriores.

4. Se crea el formulario para ingresos y acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero.

En el perfil del contribuyente se mostrará la opción de si tuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero, si la respuesta es afirmativa, entonces el aplicativo de la declaración te arrojará el formulario respectivo.

En esta parte de la declaración será obligatorio para todos los contribuyentes contestar la pregunta, ya que no podrían avanzar en su declaración si no dan respuesta a la pregunta, toda vez que para el SAT esa parte es fundamental para el control de información.