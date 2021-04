¡Es oficial! Banxico se queda sin remanente para entregar al Gobierno

El Banco de México (Banxico) entregó este viernes los estados financieros correspondientes a todo el 2020, y donde no hubo remanente para entregar al gobierno federal.

Analistas económicos ya habían vaticinado que Banxico podría haberse quedado sin remanente debido a la fortaleza del peso frente al dólar al cierre del año pasado.

“Dado que el peso cerró cerca de 21 pesos, es decir, no tan distinto a como cerró en 2019, es muy posible que ya este remanente no se materialice y que el gobierno no vaya a poder contar con este excedente”, dijo Ariane Ortiz-Bollin, VP-Senior Analyst de Moody’s Investors Service.

Al cierre del año pasado el resultado del ejercicio por aplicar del banco central se ubicó en 165 mil 17 millones de pesos.

De acuerdo con la autoridad monetaria, el capital contable incrementó 165 mil 897 millones de pesos, debido fundamentalmente a la utilidad de 164 mil 752 millones de pesos originada por la valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales, al apreciarse 5.54 por ciento el tipo de cambio “FIX” en 2020 con respecto a 2019.

Banxico detalló que la reserva internacional aumentó 14 mil 790 millones de dólares (mdd), por lo que al finalizar diciembre de 2020 su saldo fue de 195 mil 667 mdd.

Indicó que los factores que contribuyeron a esta variación fueron la compra de dólares a Pemex por 5 mil 180 mdd, y a TESOFE por 4 mil 280 mdd, la plusvalía de 4 mil 627 mdd en los activos internacionales, ingresos de 872 mdd por otras operaciones del Instituto Central y, el pago neto de 169 mdd al Fondo Monetario Internacional, por concepto de comisión anual de la Línea de Crédito Flexible.