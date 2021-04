¿Luz al final del túnel?: 9 frases de Enrique Quintana sobre la economía este 2021

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Conferencia magistral ¿Luz al final del túnel?: La economía en 2021, que realizó Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero.

En este foro Quintana habló sobre los efectos que aún va a tener la pandemia de COVID.19 en la economía de México, cómo el programa de estímulos del presidente estadounidense, Joe Biden, ayudará a nuestro país, entre otros temas.

Estas son las mejores frases de este foro:

1.- “Lo que tenemos es una circunstancia en la cual las decisiones de política pública no están permitiendo que la inversión crezca. La pandemia va a acabar, pero estas decisiones (de política pública) pueden quedarse muchos años y no hay certeza de que luego en 2022 no tengamos un crecimiento económico menor después del ‘rebote’ de este año”.

2.- “Si en Estados Unidos los mercados vuelven a inquietarse, no es improbable que tengamos altibajos a lo largo de este 2021, es decir, no me extrañaría nada que volviéramos a tener un tipo de cambio que se fuera hasta los 21 o incluso un poco más arriba”.

3.- “El Gobierno está metiéndole más dinero a Pemex, ¿hasta dónde va a ser posible sin afectar las finanzas públicas y la credibilidad fiscal de esta administración? Creo que hasta muy poco, no hay un horizonte que sea favorable para este esquema”.

4.- “El ingreso de la población mexicana estará por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia. Tendremos este movimiento diferenciado, es decir, habrá una sociedad más desigual en términos de nivel de vida”.

5.- “Los efectos del proceso de vacunación van a ser lentos y tendremos que vivir con la pandemia, con todos sus efectos económicos y sociales al menos todo este año y quizá todavía parte del 2022. Esto implica que no regresaremos a la normalidad que teníamos allá en 2019, en el primer mes de 2020. Para llegar a la inmunidad colectiva o de rebaño se requiere la aplicación de entre 150 a 160 millones de dosis en México. Ahí la llevamos, llevamos 10 (millones), nos falta como el 90 por ciento”.

6.- “(El programa de estímulos del Gobierno de Joe Biden y su plan de infraestructura) Esto va a propiciar que la economía norteamericana despegue. Hay dos correas de transmisión directa por las cuales se va a beneficiar México: la primera, exportaciones, que principalmente son de dos tipos: exportaciones de manufacturas y exportaciones agropecuarias, son las más importantes de nuestro país. La otra correa de transmisión es las remesas, el ingreso que perciben nuestros paisanos en EU y que luego envían a sus familiares en el país”.

7.- “Si usted sumara a los indecisos, a todos los partidos opositores y los pusiera en una sola bolsa, le ganarían a Morena (las elecciones) porque Morena tiene un 40 por ciento de intención de voto. Sin embargo, hay una fractura, una división del voto opositor que va a hacer difícil que Morena pierda la mayoría”.

8.- “Creo que definitivamente hay que descartarlos (recortes en tasas de interés de Banxico). ¿Por qué razón estamos viendo inflaciones más altas? Hoy se dio a conocer la inflación del mes de marzo, 4.6 por ciento, motivada principalmente, los dos elementos que empujaron fueron los incrementos en las gasolinas y en el gas LP, así como en algunos alimentos. Estos incrementos derivan de un aumento en precios internacionales de materias primas, no se ve que estos puedan cesar de manera inmediata, así que creo que ante el riesgo de que sigamos teniendo presiones inflacionarias, el Banco de México, me parece, va a dejar de bajar la tasa de interés como lo hizo en las últimas sesiones”.

9.- “Creo que el presidente López Obrador, que tiene esa facultad, va a nombrar a un nuevo gobernador del Banxico y creo que lo va a nombrar como un nuevo integrante, porque tendría la facultad de nombrar a alguien que integra la junta y hacer la renovación de (Alejandro) Díaz de León como un integrante de la junta nada más, pero creo que no. Creo que tendremos a alguien que va a llegar de afuera y va a ser el nuevo gobernador de Banxico, no creo que el presidente López Obrador pierda la oportunidad de poner en esa posición a una pieza de su confianza”.