Nación Deportes debuta en la televisión mexicana

Grupo Lauman anuncia la llegada de Nación Deportes a la televisión de paga en México con una oferta de deporte en vivo, eventos exclusivos y producciones originales.

La nueva señal deportiva inicia transmisiones a partir del 11 de noviembre de 2026 y los cuatro canales deportivos de la familia ahora son Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium.

Su programación reúne basquetbol mexicano e internacional, lucha libre, deportes de combate y automovilismo. La propuesta busca dar espacio a las distintas aficiones que siguen estas disciplinas, con cobertura especializada para conocer a sus protagonistas y entender lo que está en juego en cada competencia.

Nación Deportes ofrece programación las 24 horas y se apoya en una operación de televisión deportiva que reportó un alcance de más de 70 millones de personas, según cifras de HR Ratings en octubre de 2026.

Qué ofrecerá Nación Deportes

En basquetbol, la oferta prevista incluye ventanas exclusivas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y la LNBP Femenil, encuentros de la Liga Endesa, la Copa del Mundo FIBA Qatar 2027 y sus clasificatorios de América y Europa. En lucha libre, la red contempla el Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), AEW Dynamite y AEW Collision. La programación de combate también prevé funciones de Lux Fight League y Legacy Fight League.

La oferta de automovilismo y deportes de acción contempla la Carrera Panamericana, la Súper Copa, el Kumho FIA TCR World Tour, Monster Jam y Extreme Barcelona. La programación premium prevé eventos especiales sin cortes publicitarios, incluidas funciones de pago por evento de AEW y del CMLL, según disponibilidad, así como producciones como Steelers Insider y Cardenales: Destino CDMX 2026.

La emisión de cada evento dependerá de los derechos de transmisión, los calendarios oficiales y la programación de cada señal.

Dónde ver Nación Deportes

Los aficionados podrán encontrar las señales bajo la marca Nación Deportes en Totalplay, Star TV, izzi y SKY. La disponibilidad dependerá del operador y del paquete contratado.

En Totalplay, la señal principal estará disponible en el canal 522 en HD y en el 563; la segunda señal, en el 527 en HD y en el 564; y la tercera, en el 569 en HD. La oferta premium se ubicará en los canales 505 y 508.

En Star TV, la señal principal ocupará el canal 505; la segunda, el 506; la tercera, el 507; y la oferta premium, el 508.

En izzi, la señal principal estará disponible en el canal 505 en SD y en el 892 en HD; la segunda, en el 506 en SD y en el 893 en HD; y la tercera, en el 521 en SD y en el 894 en HD. La oferta premium se encontrará en el 895 en HD y en la aplicación izzi go.

En SKY, la señal principal se ubicará en el canal 553 en SD y en el 1553 en HD; la segunda, en el 554 en SD y en el 1554 en HD; la tercera, en el 555 en SD y en el 1555 en HD; y la oferta premium, en el 557 en SD y en el 1557 en HD.

Los aficionados podrán consultar los días y horarios de cada transmisión en la guía de programación de su servicio de televisión de paga, conforme se actualice la parrilla.

Acerca de Nación Deportes

Nación Deportes es la red de televisión deportiva de paga de Grupo Lauman, la cual combina competencias en vivo con producciones originales que explican lo que pasa dentro y fuera de cada evento deportivo. La red se apoya en una operación de televisión deportiva que transmite las 24 horas del día y alcanza a más de 70 millones de personas, según HR Ratings.