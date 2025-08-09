América vs. Querétaro EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el partido de regreso a la jornada 4 de Liga MX?

América vs. Querétaro es uno de los partidos de este 9 de agosto en la Liga MX. (Fotos: Club América / Querétaro F.C. / Mexsport / Shutterstock)

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX trae un duelo que promete intensidad y dramatismo: América vs. Querétaro. Las Águilas buscan recuperar su paso ganador en el torneo tras una participación decepcionante en la Leagues Cup 2025, mientras que los Gallos Blancos llegan urgidos de puntos para salir del fondo de la tabla.

En el papel, América parte como favorito por plantel y localía, pero Querétaro tiene la obligación de reaccionar para no hundirse más en la clasificación. Los de André Jardine necesitan mejorar su efectividad ofensiva, y los dirigidos por Benjamín Mora están contra las cuerdas después de tres derrotas consecutivas.

El Estadio Ciudad de los Deportes es el escenario de este enfrentamiento que marcará un punto de inflexión para cualquiera de los dos. La afición espera un partido con goles y emociones, en el que cada equipo busca imponer su estilo para sumar tres puntos vitales.

Horario y sede de Liga MX hoy: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega el América vs. Querétaro?

El partido se disputa este sábado 9 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La sede, rebautizada por la afición como ‘Azulcrema’ para esta ocasión, se viste de gala para recibir un encuentro determinante para la moral de los equipos, después de una Leagues Cup en la que ninguno alcanzó la siguiente etapa, a comparación de equipos como el campeón Toluca.

Fecha : sábado 9 de agosto de 2025

: sábado 9 de agosto de 2025 Horario : 7:00 p.m. , tiempo del centro de México.

: , tiempo del centro de México. Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, en la CDMX.

El América juega como local contra el Querétaro. (Mexsport)

Transmisión del partido hoy: ¿Dónde ver el América vs. Querétaro en vivo?

El encuentro se disputa en la Ciudad de México, con un ambiente que promete ser eléctrico gracias a la pasión de las dos aficiones de la Liga MX.

Si quieres seguir este partido en México puedes hacerlo a través de televisión abierta, así como televisión de paga y plataformas de streaming. Estas son las opciones:

Canal 5 en televisión abierta.

en televisión abierta. TUDN para señal de cable.

para señal de cable. VIX Premium para transmisión en streaming desde cualquier dispositivo.

¿Cómo llegan América y Querétaro al partido?

América llega con una marca de una victoria y dos empates en la Liga MX tras la jornada 3, aunque su reciente paso por la Leagues Cup 2025 dejó dudas. En su último compromiso internacional igualó ante Portland Timbers y ganó el punto extra en penales, pero quedó fuera de la competencia. Actualmente ocupa la sexta posición con cinco puntos y necesita ganar para no perder terreno.

El América regresa de una desastroza Leagues Cup. (MEXSPORT)

Para las Águilas del América, este compromiso es una oportunidad de oro para reencontrarse con la victoria en casa y disipar las críticas tras su eliminación en la Leagues Cup. El equipo necesita mejorar su contundencia en ataque y su solidez defensiva para aspirar a los primeros lugares.

Querétaro atraviesa un momento crítico. Es último de la tabla sin unidades, con seis goles en contra y solo uno a favor en tres partidos. La presión sobre el equipo y su técnico es enorme, ya que una nueva derrota complicaría más sus aspiraciones de competir en el torneo.

Sumar puntos hoy es una urgencia. Una victoria no solo les daría oxígeno en la clasificación, sino que también representaría un golpe anímico importante para creer en una remontada en el torneo.

Los Gallos de Querétaro están al fondo de la tabla. (MEXSPORT)

Actividad de la Liga MX HOY: ¿Qué equipos se enfrentan en la Jornada 4 este 9 de agosto?

Además del partido del América y Quéretaro, hay otros dos partidos, así que la jornada de actividad futbolera este 9 de agosto promete muchas emociones.

Uno de los principales es el de Pachuca, clasificado en Leagues Cup que aprovecha el fin de semana para visitar a al Atlas. Te compartimos la lista completa de partidos HOY: