Tigres vs. Puebla en Liga MX: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido por la jornada 4 del Apretura 2025?

El choque Tigres vs. Puebla inicia con las hostilidades en la jornada 4 del Apertura 2025 tras la Leagues Cup. ¿Cuál es tu favorito? (Fotoarte: El Financiero / Foto: Shutterstock, Cuartoscuro, LigaMX, Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Club Puebla).

Luego del parón por la Leagues Cup 2025, la actividad en el calendario del Apertura 2025 en la Liga MX regresa este fin de semana con la jornada 4 del torneo.

Tras la jornada 3, Pachuca quedó en la cima de la tabla general. Toluca, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y América tratan de igualar el paso y escalar posiciones en la parte.

Esta jornada trae encuentros vibrantes por la participación de figuras internacionales que han llegado a la Liga MX como Ángel Correa, James Rodríguez y Sergio Ramos. Conoce todos los detalles a continuación.

Calendario de la jornada 4 del Apertira 2025 en Liga MX 2025: Fechas, horarios y canales confirmados

En el arranque de la Jornada 4 de la Liga MX 2025, Tigres UANL busca aprovechar su fortaleza como local para sumar tres puntos y acercarse al liderato ante la ‘Franja’ del Puebla.

América no pudo ganar en la Leagues Cup 2025 por lo que busca mejorar su rendimiento ante los Gallos de Querétaro. En la misma jornada sabatina, el líder Pachuca visitará a Atlas y Mazatlán FC se medirá ante Tijuana en un duelo clave por la media tabla.

La actividad continúa el domingo con el choque interesante entre Pumas UNAM y Necaxa, además del enfrentamiento entre Santos Laguna y Chivas de Guadalajara.

Pero las cosas se extenderán un poco más al estilo del Monday Night Football de la NFL. El lunes cierra la jornada con tres encuentros: León vs. Monterrey, un atractivo Juárez FC vs. Toluca y el duelo Atlético de San Luis vs. Cruz Azul que promete intensidad hasta el último minuto.

Tigres vs. Puebla

Fecha: Viernes 8 de agosto

Viernes 8 de agosto Sede: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León Horario: 9:00 pm (centro de México)

9:00 pm (centro de México) Transmisión: Azteca 7 (TV abierta)

Tigres, impulsado por el argentino Ángel Correa y con una de las plantillas más completas del torneo, busca la cima del campeonato. Puebla, por su parte, llega como el decimocuarto de la tabla, con la necesidad de sumar para meterse en zona de clasificación.

América vs. Querétaro

Fecha: Sábado 9 de agosto

Sábado 9 de agosto Sede: Estadio Ciudad de los Deportes ‘Azulcrema’, Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes ‘Azulcrema’, Ciudad de México Horario: 7:00pm (centro de México)

7:00pm (centro de México) Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

América, que fracasó en la Leagues Cup, intentará recomponer el camino en la liga ante un Querétaro que necesita puntos para salir del fondo de la tabla, pues es el único equipo que no ha sumado ni un punto en el torneo.

Atlas vs. Pachuca

Fecha: Sábado 9 de agosto

Sábado 9 de agosto Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco Horario: 9:05 pm (centro de México)

9:05 pm (centro de México) Transmisión: ViX Premium

Pachuca, líder del Apertura 2025, visita a un Atlas que buscará frenar el paso perfecto de los ‘Tuzos’, quienes han encontrado un buen paso al mando de Jaime ‘Jimmy’ Lozano y calificaron a cuartos de final en la Leagues Cup.

Mazatlán vs. Tijuana

Fecha: Sábado 9 de agosto

Sábado 9 de agosto Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Horario: 9:00 pm (centro de México)

9:00 pm (centro de México) Transmisión: Azteca 7

Duelo directo en la parte media de la tabla con equipos en zona de Play-In, y que están urgidos de sumar para no rezagarse. Ambos estrenan entrenador en esta campaña y lucen mejor que el torneo pasado.

Pumas vs. Necaxa

Fecha: Domingo 10 de agosto

Domingo 10 de agosto Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Horario: 6:00 pm (centro de México)

6:00 pm (centro de México) Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

El duelo será especial por el debut del portero costarricense Keylor Navas en Ciudad Universitaria, en un partido que puede marcar un punto de inflexión para Pumas, que por ahora lucha en la parte baja de la tabla; Necaxa, por su lado, quiere acceder de puestos de Play-In hacia Liguilla directa.

Santos vs. Chivas

Fecha: Domingo 10 de agosto

Domingo 10 de agosto Sede: Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila

Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila Horario: 8:05 pm (centro de México)

8:05 pm (centro de México) Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Chivas, pese a su irregularidad, llega como favorito ante un Santos que todavía no encuentra su mejor versión. ¿Alguno podrá enderezar su camino o se irán con un amargo empate?

León vs. Monterrey

Fecha: Lunes 11 de agosto

Lunes 11 de agosto Sede: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato

Estadio Nou Camp, León, Guanajuato Horario: 7:00 pm (centro de México)

7:00 pm (centro de México) Transmisión: Streaming

El colombiano James Rodríguez buscará liderar a León frente a un Monterrey con el español Sergio Ramos. Ambos equipos llegan eliminados de la Leagues Cup y apostarán todo a la Liga MX.

Juárez vs. Toluca

Fecha: Lunes 11 de agosto

Lunes 11 de agosto Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Horario: 9:00 pm (centro de México)

9:00 pm (centro de México) Transmisión: Por confirmar

Toluca, vigente campeón y equipo que avanzó como líder en Leagues Cup, visita a un Juárez que busca salirse de la parte baja de la tabla ante su afición.

San Luis vs. Cruz Azul

Fecha: Lunes 11 de agosto

Lunes 11 de agosto Sede: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí Horario: 9:05 pm (centro de México)

9:05 pm (centro de México) Transmisión: ESPN, Disney Plus

La jornada se cierra con un choque clave para dos equipos: Cruz Azul busca pelear arriba mientras que San Luis quiere comenzar a escalar en la tabla general.