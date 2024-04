‘Shocker’: Liberan al exluchador tras arreglo con los propietarios del hotel en Oaxaca

La noticia de la detención del exluchador ‘Shocker’ se volvió tendencia en redes sociales el jueves, luego de que usuarios en Oaxaca compartieron un video que lo mostraba semidesnudo mientras forcejeaba con la elementos de la policía, quienes lo sacaron de un hotel para llevarlo al Ministerio Público.

Finalmente, el también conocido como ‘1000% guapo’ fue liberado al conseguir un acuerdo con los propietarios del hotel, quienes en un primer momento solicitaron la intervención de las autoridades por destrozos en la habitación que rentó.

Según la versión de los propietarios, todo comenzó cuando le informaron a Jair Soria que la renta de la habitación había vencido y le pidieron que se retirara. Pero él se negó, pateó la puerta y generó otros daños en el inmueble.

La noticia se volvió viral porque no es la primera vez que detienen al ‘Shocker’ en situaciones similares, le sucedió en Ciudad de México y después en Chiapas. Por lo que su estado de salud ya preocupa a quienes lo admiran por su trayectoria sobre el ring.

Jair Soria ha sufrido problemas de salud generados por una larga carrera de más de 30 años en la lucha libre. (Foto: Facebook / Shocker 1000% guapo). (Facebook Guaposhock - Shocker)

¿Qué dijo la novia del ‘Shocker’ sobre su detención en Oaxaca?

Tras la detención, la pareja del exluchador, Gisela Jiménez, se mostró preocupada porque no cuentan con los recursos económicos para pagar los daños que ocasionó en el hotel. Hasta el momento se desconoce si alguien colaboró económicamente para facilitar la liberación.

De acuerdo con sus declaraciones a Ventaneando, la dueña del inmueble la contactó y le dijo que no sabía que Jair Soria era un exluchador reconocido: “Págame mis daños, la mano de obra y no hay ningún problema”, dijo Gisela sobre la petición de la propietaria.

Además explicó que ‘Shocker’ se encontraba ahí porque participó en un evento de lucha libre el domingo, pero tenía que regresar el lunes y no lo hizo. Una situación que no es extraña porque, según sus palabras, “le encanta la fiesta, no mide las consecuencias”.

Gisela Jiménez dijo que ‘el 1000% guapo’ ha estado bajo tratamiento por adicciones e incluso en internamiento, aunque han buscado ayudarle “si él no quiere la ayuda o el apoyo, no podemos hacer más”.

Con información de Óscar García