Accidente en estadio de Torreón: ¿Por qué hay 5 personas detenidas? Fiscalía de Coahuila explica

Unas catorce horas después de ocurrido el atropellamiento del que fueran blanco aficionados de club de futbol Rayados del Monterrey, la noche del domingo, después de partido de la Liga MX, en el que el equipo regiomontano se enfrentó a los Guerrero del Santos Laguna en Torreón. Autoridades ministeriales y municipales se pronunciaron sobre el hecho que dejó un adolescente huérfano, y a nueve personas hospitalizadas, tres de ellas de gravedad.

La Fiscalía General de Coahuila dio a conocer que tiene detenidas hasta cinco personas, tres de ellas por obstrucción de la justicia, y dos, una pareja, quienes estarían relacionadas con el hecho a las afueras del TSM.

“Se encuentran aseguradas algunas personas, cuatro o cinco, aproximadamente, en torno a este evento, entre las cuales, por lo menos, aparece la que es responsable de la conducción del vehículo. Hasta el momento, las evidencias nos indican que es una persona de sexo femenino, de quien se está tomando su declaración o su entrevista y que juntamente con otras tantas, nos indican la mecánica de los hechos y por los que más adelante será puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional”, detalló Gerardo Márquez Guevara.

Eran las 23:00 horas del domingo cuando de acuerdo a testigos, una camioneta tipo pick up circulaba al exterior del Territorio Santos Modelo de norte a sur, realizó una vuelta en “U”, chocó un vehículo compacto y se proyecta contra los aficionados. La Fiscalía General de Coahuila declinó referir detalles sobre la trayectoria de la camioneta, o la posibilidad de un dolo relacionado con el resultado del partido de futbol. Aseguró que la investigación se inició por homicidio derivado de un accidente de tránsito.

Monterrey El vehículo embistió a un grupo de fans de Monterrey. (Especial)

¿Qué dijo la Fiscalía de Coahuila?

“Regularmente, los hechos que se investigan de los que se toman conocimiento se inician de acuerdo a la clasificación que se tengan. Si en estos hechos se habla de una supresión de la vida, de un homicidio, y de lesiones graves, en ese contexto, de forma genérica se inicia la investigación. La determinación de la culpa o del dolo se hace hasta que se resuelva la situación jurídica, no es momento, ahorita estamos iniciando la investigación en esos términos”, dijo Márquez Guevara, quien tampoco precisó si las personas probablemente responsables se encontraban en estado de ebriedad.

En las últimas horas trascendió que la mujer señalada en la responsabilidad del hecho es ciudadana norteamericana, por documentos que fueron asegurados del interior de la camioneta tipo pick up que fungió como instrumento para atropellar a la adición rayada. En ese mismo vehículo, se encontró una credencial de otra persona que se trasladaba en la camioneta, y quien se confirmó es agente de tránsito del Ayuntamiento de Torreón.

Será hasta mañana por la noche cuando concluya el plazo constitucional de 48 horas para que la autoridad ministerial cierre la investigación por el hecho y defina si será o no judicializada. Hasta la noche de este lunes, el cuerpo de la mujer fallecida no había sido entregado a sus familiares. El Ayuntamiento de Torreón se dijo coadyuvante en las diligencias ministeriales, aunque no pudo explicar la falta al protocolo dictado por la Liga MX, que refiere, las porras de equipos contrarios al de casa, deben ser escoltados hasta la salida del lugar donde ocurrió el encuentro deportivo para garantizar su seguridad.