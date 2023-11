Neymar Jr. y Bruna Biancardi: Las veces en que el futbolista le habría sido infiel a su pareja

Bruna Biancardi, modelo brasileña y expareja de Neymar Jr. pidió que la dejaran de relacionar con el futbolista del Al-Hilal, con quien tiene una hija de un mes.

“Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informó que no tengo ninguna relación con nadie”, escribió en su perfil de Instagram.

La modelo aclaró que actualmente solo tienen un lazo por su hija Mavie, quien nació el pasado mes de octubre.

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias”, agregó la modelo.

El anuncio de Bruna surge después de que la prensa de Brasil compartió información sobre una supuesta infidelidad en una fiesta, tan solo meses después de que la modelo lo perdonó públicamente por la misma situación.

Presunta infidelidad de Neymar

El domingo 26 de noviembre se filtró que el futbolista realizó una fiesta en su casa de Río de Janeiro, en donde, de acuerdo con la periodista Fobia Oliveira, el jugador habría estado coqueteando con una actriz.

También circulan fotografías de una conversación con una modelo de OnlyFans, Aline Faria, en donde el jugador le pide fotografías íntimas.

Neymar y el primer caso de infidelidad a Bruna

En junio del presente año, circularon fotografías de una presunta infidelidad de Neymar Jr. a Bruna Biancardi con otra modelo.

El jugador compartió una disculpa pública en su cuenta de Instagram en una fotografía con Biancardi y un largo mensaje de arrepentimiento.

“Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo”, siguió la carta pública de Neymar Jr., en donde también hace mención del embarazo de Biancardi.

“Todo esto afectó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que ahora es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”.