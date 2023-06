Neymar Jr. se disculpa públicamente con su novia, Bruna Biancardi: ‘Vi cuánto sufriste por esto’

Después de que en días pasados se hablara de una presunta infidelidad de Neymar Jr. a su novia, Bruna Biancardi, el futbolista de origen brasileño emitió una disculpa pública, sin especificar el motivo.

A través de Instagram, el jugador del Paris Saint-Germain publicó una foto en la que aparece con Biancardi y un largo mensaje en el que se dice arrepentido de haberle fallado a su pareja, quien actualmente tiene alrededor de cinco meses de embarazo.

Neymar posando con su novia, Bruna Biancardi, compartiendo su embarazo. (Foto: Instagram /@brunabiancardi / @neymarjr)

Así se disculpó Neymar Jr. con Bruna Biancardi

“Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injustificable. No era necesario, pero te necesito en NUESTRA vida”, fue como inició el mensaje del astro brasileño.

Neymar Jr. también admitió haber visto sufrir a Biancardi por ser expuesta, así que aceptó su error sin hacer mencion de él.

“Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo”, siguió la carta pública de Neymar Jr., en donde también hace mención del embarazo de Biancardi.

“Todo esto afectó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que ahora es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”.

Publicación de Neymar Jr. en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

No es la primera vez que Neymar Jr. se disculpa con Bruna Biancardi

En el texto que el futbolista dedicó a la modelo, asegura que no es la primera vez que se disculpa con su pareja por el error cometido; no obstante, quiso extenderla públicamente ya que el asunto se había vuelto del conocimiento de otras personas.

“Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti”.

De igual forma, agregó a su mensaje que esta no es la única vez que se ha equivocado. Incluso, dijo que constantemente lo hace, pero siempre busca resolver sus errores.

“Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos...”.

Neymar Jr. y Bruna Biancardi habían presumido fotos juntos en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @neymarjr)

Para finalizar, el futbolista de 31 años aseguró que su amor será más fuerte que cualquier problema, además de que su futuro bebé les dará fuerza para seguir juntos.

¿Por qué se está disculpando Neymar? Esto sabemos

Hasta el momento, Bruna Biancardi todavía no se pronuncia por el mensaje de su novio, quien hace unos días fue señalado de infidelidad con la influencer brasileña Fernanda Campos, quien reveló tuvo unos encuentros con el futbolista hace poco tiempo.

Ni Bruna ni Neymar han hablado públicamente sobre dicha acusación, pero se especula que esto habría sido el motivo de su disculpa pública.