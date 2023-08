‘Nunca vi algo así’; Médico da desalentadora prognosis a Luciano Sánchez, el lesionado por Marcelo

Luciano Sánchez, lateral de Argentinos Juniors lesionado por Marcelo, será operado por su luxación de rodilla izquierda “dentro de las próximas tres semanas”, según informó este miércoles el club de La Paternal en sus redes sociales.

El jugador fue dado de alta en el Sanatorio Finochietto, donde estuvo internado anoche tras el duro planchazo recibido del lateral del Fluminense durante el encuentro de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Argentinos Jrs. agregó en el mensaje que la cirugía se realizará de manera programada dentro de las próximas 3 semanas; no dieron un pronóstico de recuperación oficial.

“Al principio hubo mucho dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo. Ahora hay que esperar que se deshinche para hacer otros estudios y determinar cuán operarme”, dijo Luciano Sánchez ante reporteros al salir del hospital.

Argentinos Juniors - Fluminense Marcelo reacciona a la falta sobre Luciano Sánchez. (FOTO: EFE)

Médico de Argentinos Jrs. da pronóstico de Luciano Sánchez

Alejandro Roncoroni, médico y secretario general del club bonaerense dio su pronóstico personal, extraoficial y no definitivo sobre el tiempo que necesitará el lateral argentino para recuperarse de su luxación en la rodilla izquierda.

“En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Es casi una separación de la tibia y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y ver cómo están los meniscos. Es una luxación completa de rodilla”, explicó.

“Hay que hacer una reconstrucción. Prácticamente es una separación entre el fémur y el peroné. La recuperación es de entre 10 y 12 meses”, añadió el médico a D-Sports Radio.

Argentinos Juniors - Fluminense Luciano Sánchez se duele tras una falta de Marcelo. (Luciano González/EFE)

Luciano Sánchez disculpa a Marcelo de la lesión

Marcelo, consciente de la gravedad de la lesión de su rival, rompió a llorar sobre el césped y, después del encuentro, acudió al vestuario local para interesarse por el estado de su rival. Minutos después le ofreció una disculpa pública en redes.

“Marcelo me escribió. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, que se sentía mal, me enteré de que me estaba buscando en el vestuario”, contó Luciano Sánchez a la prensa. “Es un gesto que demuestra cómo es como persona, yo lo admiro como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo”.

Argentinos Juniors - Fluminense Marcelo se lamenta tras cometer una falta a Luciano Sánchez. (Luciano González/EFE)

La escena enmudeció el Estadio Diego Armando Maradona, de Buenos Aires, en el minuto 58 del partido. Marcelo avanzaba con el balón cuando Sánchez salió a su encuentro y el exlateral del Real Madrid pisó la pierna de su rival accidentalmente.

Si bien el VAR ratificó que no hubo intencionalidad en su entrada, el jugador brasileño fue expulsado. El partido concluyó con empate 1-1, por lo la eliminatoria se definirá en el duelo de vuelta el martes 8, en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro.

(Con información de EFE)