Estadio Corregidora reabre sus puertas con Ronaldinho: Estas son todas las medidas de seguridad

Después de un año de permanecer cerrado, el Estadio Corregidora reabre sus puertas al público la tarde de este domingo 19 de marzo para el partido Gallos Blancos contra Bravos de Juárez, por lo que el gobierno de Querétaro aseguró que está listo el dispositivo de seguridad en torno al inmueble.

Se dice que será una fiesta por el reencuentro con la paz, y por ello, el astro brasileño Ronaldinho llegó a las calles queretanas como ‘embajador de la paz’, para estar presente en el recinto deportivo, saludar y convivir con los aficionados.

Ronaldinho estará en el Estadio Corregidora. (Foto: Luciano Vázquez)

Medidas de seguridad en el Estadio Corregidora

Seguridad pública y privada

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iovan Pérez Hernández, informó que para la reapertura del estadio se ha dispuesto de mil 800 agentes tanto estatales y municipales, y de Protección Civil, para evitar que se presente algún incidente:

La labor de la policía estatal será mantener y coordinar cinco anillos de seguridad

desde el interior del estadio hasta las primeras zonas de llegada, “vamos a estar de manera permanente trabajando con grupos especiales y también muy coordinados con Protección Civil y Policía Municipal”. “Al exterior tenemos ya montado algo que no se había dado con anterioridad, un centro de mando al interior del estadio donde estaremos diversas autoridades y tenemos toda la confianza de que esto saldrá muy bien”.

La vigilancia en los accesos al Estadio La Corregidora estarán a cargo de la seguridad privada que contrata la directiva del conjunto queretano, pero la Policía Estatal estará supervisando todo muy de cerca, para así evitar que se presente algún inconveniente y todo se haga de manera responsable.

Fan ID

Para poder ingresar al estadio, los aficionados tendrán que contar con su Fan ID, un registro que, tanto las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol como de la Liga MX, han señalado que es requisito indispensable para poder entrar a cualquiera de los estadios del país.

Se dio a conocer que en torno al estadio se colocaron unos módulos especiales para ayudar a los aficionados que no lo han tramitado a que lo realicen en ese momento, pues el trámite no tarda mucho tiempo.

Revisión minuciosa

No podrán ingresar plumas ni cualquier objeto que pueda ser utilizado como proyectil, tampoco pueden entrar con palo de banderas.

Venta de cerveza

Estará limitada en este regreso de los aficionados al Coloso del Cimatario, solo se tendrá la venta durante el primer tiempo del encuentro, posteriormente ya no se venderá una sola, en ninguna zona, esto con la finalidad de evitar que se lleguen a presentar incidentes en la parte final del partido y tener además una salida más ordenada de los asistentes.

Restricción de acceso para la barra Resistencia Albiazul

Resistencia Albiazul tiene una sanción de 2 años más sin poder entrar al estadio, por lo que las zonas en donde tradicionalmente se ubicaban, estarán abiertas al público en general.

El Estadio Corregidora reabre sus puertas con nuevas medidas de seguridad. (Foto: Luciano Vázquez)

¿Dónde y cuándo estará Ronaldinho en el Estadio Corregidora?

Para la reapertura al público del Estadio La Corregidora, el Gobierno del Estado y la directiva de Gallos Blancos han preparado una fiesta llena de sorpresas por el reencuentro con la paz.

Entre la sorpresas está la visita del astro brasileño y ex jugador de Gallos, Ronaldinho y de otros ex jugadores emblemáticos que harán un llamado a que la violencia no resurja.

Ronaldinho estará en la cancha para saludar y reencontrarse con la afición, y convivir con los jugadores que integran ahora el Club al que tanto cariño le guarda, por lo que será un momento muy emotivo.

La presentación del astro brasileño se tiene programado para que se realice entre las 18:00 y las 18:30 horas, por lo que para ese momento el graderío ya cuente con una muy buena presencia de seguidores, quienes desde que supieron que este destacado futbolista estaría en Querétaro, se dijeron contentos de verlo nuevamente sobre el empastado queretano.

El partido de Gallos Blancos contra Bravos de Juárez está programado para llevarse a cabo a las 19:00 horas, correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2023 del fútbol mexicano.