GP de México: ¿Quiénes pueden llevar escoltas y qué pueden hacer durante la carrera?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos más importantes y esperados en el país y al que asistirán miles de personas, entre ellos artistas, políticos, empresarios, deportistas y otras celebridades que podrán contar con sus propios escoltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los organizadores del GP de la Ciudad de México esperan una asistencia de al menos 300 mil personas durante los tres días del evento, que será del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco.

En 2021, el GP de México impuso récord de asistencia con 371 mil 779 espectadores durante las prácticas libres, la clasificación y la carrera; a esta última acudieron 138 mil 257 aficionados que vieron a Max Verstappen ganar y a Sergio ‘Checo’ Pérez subir al podio en tercer lugar.

¿Quiénes pueden llevar escoltas al GP de México?

El Gran Premio de México abrió en su sitio web un formato de pre-registro de personal de protección ejecutiva para los interesados en contar con su propios escoltas de seguridad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los organizadores del evento no especifican quiénes pueden tener sus propios elementos de seguridad en el AHR. Únicamente piden presentar una solicitud de acreditación por correo electrónico.

Los guardaespaldas autorizados por el GP de México recibirán una acreditación personal que tendrán que portar durante los tres días del evento. Además, deberán aceptar los lineamientos y disposiciones de la Fórmula 1 y de los organizadores del evento, así como las leyes, reglamentos y normativas vigentes en la Ciudad de México.

Los pilotos de F1 también pueden contar con sus escoltas y staff. (FOTO: Cuartoscuro)

¿Qué pueden hacer los escoltas durante el GP de México?

Los guardaespaldas tendrán dos recorridos dentro del AHR con el propósito de que obtengan información de las disposiciones actuales (ingreso, egreso, salidas de emergencia, área de amortiguamiento, estacionamiento, áreas restringidas, zonas exclusivas).

Los escoltas deberán seguir los siguientes lineamientos:

Su acreditación es intransferible.

No podrán acceder a zonas restringidas y/o exclusivas (gradas, suites, hospitalities), por lo que deberán permanecer en áreas comunes sin obstaculizar pasillos o salidas de emergencia.

(gradas, suites, hospitalities), por lo que deberán permanecer en áreas comunes sin obstaculizar pasillos o salidas de emergencia. Está estrictamente prohibido el ingreso de armas (punzocortantes y de fuego) al interior del inmueble.

(punzocortantes y de fuego) al interior del inmueble. Estarán sujetos a un cateo físico con el uso del detector de metales portátil.

con el uso del detector de metales portátil. Todo el personal ingresará por el filtro sanitario y deberá portar en todo momento cubrebocas y acatar las disposiciones sanitarias vigentes.

El personal de protección ejecutiva que sea sorprendido haciendo mal uso del distintivo asignado o haga muestra de un comportamiento inadecuado o violento, será retirado del inmueble.

Los escoltas que no hayan solicitado acreditación, serán conducidos al área de atención (Puerta 6) donde serán registrados.

El incidente de Brundle con escolta de Megan Thee Stallion

En el Gran Premio de Austin, EU del 2021, Martin Brundle, expiloto de F1 y ahora comentarista de Sky Sports, tuvo un pequeño altercado con el guardaespaldas de la rapera estadounidense Megan Thee Stallion, quien asistió como invitada de Red Bull Racing.

Antes de la carrera, Brundle se acercó a Megan para entrevistarla, pero fue apartado agresivamente por el escolta de la rapera. “Megan me ignora, me saca del camino un hombre que parece una montaña y luego me regaña otro parecido a Draco Malfoy que sin duda estaba en su primera vez en una parrilla de F1″, contó Brundle a Motorsport.

La Fórmula 1 permite que las celebridades asistan a las carreras con sus propios escoltas, sin embargo, ha limitado la presencia de estos en los paddocks y pistas ya que considera que son lugares seguros. Las entrevistas dentro de los autódromos no están prohibidas.