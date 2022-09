Bailarines mexicanos varados en el aeropuerto de Bulgaria recibirán apoyo de la SRE

Hace unos días, bailarines de la Danza Folklórica San Marcos denunciaron a través de redes sociales una estafa por parte de Luis Adrián Mora Fuentes, encargado de la Asociación Femexart, quien dejó de contestarles y darles razón por vuelos falsos, ya que se encuentran varados en el aeropuerto de Bulgaria tras una gira Europea sin boletos para regresar a México, como hace unas semanas le pasó a la Selección Mexicana de Futbol Americano.

Por más de dos días, 11 hombres y seis mujeres han instalado sus pertenencias en el suelo que les ayuda a dormir y ‘construir’ un fuerte contra el frío, por lo que pidieron ayuda económica ya que, aseguran, no tienen dinero ni qué comer.

Sin embargo, ya vieron avances al ponerse en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. “En nombre de todos los que integramos la Compañía de Danza Folklórica San Marcos, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos por su apoyo. Y reconocer el trabajo realizado por la embajada de México en Hungría, ya que gracias a ellos logramos tener contacto con la SRE con sede en CDMX y ellos ya están llevando nuestro caso”, expresaron en un comunicado.

Siguiendo con el caso de mis compañeros y amigos bailarines... Ya hay avances...!!! Aun esperamos a que nos confirmen si ya tiene un vuelo seguro, pero sin duda esto ya es avance 🙏🏼🇲🇽#femexart pic.twitter.com/vEFdGVnqPK — Bananabee 🇲🇽👹🐰 (@_ndaitz_) September 9, 2022

¿Qué pasó con los bailarines de la Danza Folklórica San Marcos?

Tras asegurar que la persona encargada –quien recibió 750 mil pesos– los bloqueó de todas las vías, los integrantes se preguntan qué pasó con el dinero ya que contaron también que se les prometió un sueldo que nunca llegó. Además, tuvieron que pagar por su cuenta los vuelos de trayectos cortos como parte de su visita a Francia, Grecia y Bulgaria.

Entre sus argumentos dicen que se manejó con mentiras, lo que conllevó a un regreso a casa incierto tras una reservación que nunca existió.

“Estamos muy preocupados, ya no sabemos qué otras medidas tomar. Necesitamos vuelos de regreso, ya dos días de estar aquí, ya es imposible para una persona. Necesitamos de su ayuda porque fuimos estafados por esta persona, no hay vuelos y no habrá vuelos de regreso”, comentaron en un video.