Cruz Azul apela polémica expulsión de Jurado por no caer ‘con los pies juntos’ y pisar al rival

El Deportivo Cruz Azul ha presentado formalmente una solicitud de investigación por la expulsión de su portero Sebastián Jurado, durante el partido ante Toluca en la jornada 8 del Apertura 2022.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que recibió dicha apelación de la ‘Maquina’ y analizará las pruebas y demás documentos aportados por el club.

#ComisiónDisciplinaria | Solicitud de investigación por parte del Club Cruz Azul, por la expulsión del jugador Sebastián Jurado Roca.



Lee más: https://t.co/tSuOxPBbqB#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/wFlnmFJDjd — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) August 15, 2022

¿Por qué expulsaron a Sebastián Jurado?

Cruz Azul recibió el pasado domingo 14 de agosto al Toluca en el Estadio Azteca. El partido estaba empatado 2-2 con goles de Ramiro Funes Mori (19′), Jean Meneses (30′), Marcel Ruiz (43′) y Rodrigo Huescas (81′) antes de la expulsión de Sebastian Jurado.

Casi al final del encuentro, el exguardameta del Veracruz pisó la pierna de Haret Ortega después de brincar para rechazar el balón con el puño dentro de su área.

Sinceramente...esto, jamás es expulsión y mucho menos, penal.@seba_jurado va viendo el balón y una vez que lo contacta, gira la cabeza y por lo tanto, Él nunca ve al jugador del Toluca.



una...I N J U S T I C I A 🤦🏻‍♂️



📹 @TUDNMEX pic.twitter.com/qQ1PlG2Li6 — AzlJLado (@jorgeluazul) August 15, 2022

El árbitro Fernando Hernández no marcó falta al principio, pero luego fue llamado por el VAR para revisar la jugada y decretó la tarjeta roja para Jurado y además sancionó con penal. Camilo Sanvezzo cobró la falta y le dio el triunfo 2-3 al Toluca.

El reporte arbitral de la Liga MX menciona que Jurado fue expulsado al 90+1′ por “juego busco grave”. Según el reportero Adrián Esparza Oteo, de TUDN, el árbitro Fernando Hernández le dijo al portero que debió “caer con los dos pies juntos” para no pisar a su rival.

Critican la expulsión de Jurado

La decisión del árbitro Fernando Hernández y el VAR de expulsar a Sebastián Jurado fue criticada en redes sociales exjugadores y comentaristas.

“Esto no era penal, ¿dónde quieren que pise Jurado? Él pega el puñetazo y no está viendo al jugador de Toluca. Qué desastre”, comentó el exguardameta Moisés Muñoz en Twitter.

“Ridículamente, el árbitro Fernando Hernández hizo caso a los ineptos integrantes del VAR y marcó un penalti inexistente del portero Jurado del Cruz Azul. Silbante y “varistas” no solo no jugaron futbol, no tienen el más elemental sentido común”, tuiteó también el periodista Heriberto Murrieta.

“El VAR y Fernando [Hernández], perdidos. No pueden sancionar penal en la jugada de Jurado y mucho menos expulsarlo”, escribió el exsilbante Felipe Ramon Rizo en Twitter.

“El arbitraje en México está desquiciado y vive del error y la compensación constante. Si revisarán todos los tiros de esquina, habría siete penales por juego. Así estamos. No saben en qué momento usar el VAR y sobre todo cómo utilizarlo. Sinceramente el VAR mata este juego”, comentó Christian Martinoli.

A Óscar Pérez, entrenador de porteros del Cruz Azul, le pareció “ilógica” la expulsión de Jurado. “Es una pelota que sale el arquero a despejar y ¿cómo le haces para ver cómo caer?”, manifestó en conferencia de prensa posterior al juego.

El director técnico Diego Aguirre también fue expulsado por reclamaciones. Además, el árbitro abanderado José Ibrahim Martínez habría dicho al delantero Carlos Rotondi “todos los argentinos son un cáncer”, según el reportero Adrián Esparza Oteo.