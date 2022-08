Alex Albon se queda en Williams; el piloto tendrá contrato plurianual para 2023

Los anuncios de la silly season de la F1 continúan. Este miércoles 3 de agosto, la escudería Williams anunció a través de sus redes sociales que el piloto Alex Albon continuará en el equipo canadiense en 2023.

En el comunicado, la escudería señaló que el contrato de Albon será plurianual. Tras la noticia, el piloto británico no tardo en confirmar y agradecer su renovación.

El agradecimiento de Alex Albon a Williams

Las respuesta de Alex Albon llegó de inmediato a las redes sociales, no obstante el mensaje que compartió tuvo un matiz muy peculiar.

“Entiendo que, con mi acuerdo, Williams Racing ha publicado un comunicado de prensa esta tarde, acerca de que conduciré para ellos el próximo año. Esto es correcto y he firmado un contrato con Williams para 2023. Conduciré para Williams el próximo año. Vamos @williamsracing”, escribió el piloto de origen tailandés.

Tanto la estructura como el tono recordaron al mensaje que Oscar Piastri publicó ayer después de que Alpine ‘confirmara’ su llegada en la temporada 2023.

Piastri, piloto de reserva de Reanult, desmintió que hubiera un contrato firmado o un acuerdo sobre su incorporación a la escudería francesa. Al respecto, el joven australiano de 21 años dijo en sus redes sociales.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, expresó el piloto.