Aparecerá ‘Chequito’: FIA estrenará documental sobre los pilotos de F1

La Fórmula 1 sigue cautivando a miles de seguidores en el mundo y atrayendo a nuevos con sus emocionantes carreras y también a través de documentales como el que estrenarán esta semana titulado When we were young.

La máxima categoría del automovilismo cuenta ya con la serie Drive to survive en la que relata sus últimas temporadas, pero faltaba una sobre el origen de los pilotos y sus primeras carreras en karting y otras categorías.

'Checo' Pérez en su infancia (Foto: Instagram @schecoperez)

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) estrenará este jueves 21 de julio un documental sobre los actuales pilotos de F1 cuando eran niños y soñaban con llegar a la máxima categoría.

¿Qué se verá en el documental When we were young de la F1?

“Lo más importante, la prioridad, son los sueños, perseguir tu sueño”, menciona el heptacampeón Lewis Hamilton en uno de los tráileres presentados en redes sociales por la FIA. “Al final si puedes combinar talento y trabajo duro, entonces es cuando te conviertes en algo especial”, comenta también Max Verstappen, actual campeón.

En los tráilers del documental presentados por la FIA aparecen también Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, George Russell y Pierre Gasly observando fotos y videos suyos de cuando eran niños y competían en distintos campeonatos e incluso entre ellos.

Charles Leclerc en la infancia (Foto: Instagram @charles_leclerc)

“La primera vez que probé un kart, decidí que sería piloto de Fórmula 1″, confiesa Bottas. “Es surrealista, este niño es compañero de equipo ahora de este piloto”, comenta Russell.

“Hay que asegurarse de que es el niño al que le gusta el deporte y no el padre”, opina Carlos Sainz Jr.

Sergio ‘Checo’ Pérez y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 también aparecerán en la película recordando los que los llevó a convertiste en pilotos profesionales y los obstáculos que tuvieron que superar –como ‘Checo’, que tuvo que vivir solo en un restaurante de Alemania-, pues algunos provienen de familias adineradas, pero otros requirieron de apoyo económico.

'Checo' Pérez en sus inicios en el automovilismo (Foto: Instagram @schecoperez)

Cabe recordar que además de este documental y de la serie Drive to Survive, también se produce una película sobre la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt.

When we were young (Cuando éramos jóvenes) se estrenará este jueves 21 de julio a la medianoche (tiempo del centro de México) en las redes sociales de la FIA.