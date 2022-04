Cristiano Ronaldo invita a partido al niño que agredió; es rechazado

Hace unos días, el futbolista Cristiano Ronaldo desquitó su molestia después de la derrota del Manchester United contra el Everton cuando, al salir de la cancha rumbo a los vestidores, derribó con su mano el celular de un niño de 14 años que lo estaba grabando.

Tras el incidente el portugués recibió críticas debido a su actitud, por lo que recurrió a sus redes sociales para disculparse con el menor, además de invitarlo a un partido.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió.

¿Cuál fue la respuesta del niño agredido?

La respuesta no tardó mucho tiempo en llegar y fue por parte de la madre del joven, quien padece autismo. La mujer aseguró que no están interesados en conocer al astro y capitán de su selección porque pareciera que le ‘deben un favor’ cuando él es quien actuó mal.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tiene nada que decirle. Sólo porque es Cristiano Ronaldo, ¿deberíamos hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero no es así. Rechazamos la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”, dijo al medio Sky News.

Asimismo, apuntó contra la reacción del deportista al que se le abrió una investigación al dejar en shock al asistente al juego. “Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. No son mis palabras, son las de mi hijo. Le afectó más a él que a mí, así que dejé que él lo decidiera: no quiere ir a Manchester y no quiere ver a Ronaldo”.