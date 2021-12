Las 7 razones por las que Peláez respalda el proyecto de Leaño

La afición de Chivas es una de las más exigentes y también una de las que más reprocha el trabajo hecho dentro y fuera del terreno de juego, por lo que la eliminación del torneo Apertura 2021 no fue nada de su agrado y menos por la manera en que se realizó cada uno de los partidos en el certamen.

De la mano de Víctor Manuel Vucetich, el conjunto rojiblanco no se le veía ni pies ni cabeza cuando jugaba un encuentro, es por eso que se le agradeció por su tiempo y trabajo cuando estuvo al mando del club.

Este viernes dará inicio nuestra pretemporada en Barra de Navidad. pic.twitter.com/u0NCSDEs51 — CHIVAS (@Chivas) December 10, 2021

Tras la decisión hecha por la directiva, Michel Leaño tomó las riendas del equipo como interino, pero con el paso del tiempo los resultados y estilo de juego comenzó a ser del agrado de Ricardo Peláez y de Amaury Vergara, quienes le dieron el visto bueno para culminar la campaña.

Luego de la derrota ante Puebla, misma que significó la descalificación del cuadro tapatío del campeonato, todo parecía que las llamadas telefónicas hacia posibles entrenadores se realizarían desde Verde Valle, mas no fue así.

En conferencia de prensa, Peláez Linares reveló la razón por la cual Michel Leaño se quedará al frente del Club Deportivo Guadalajara para el torneo Clausura 2022.

Razones de Peláez para seguir con Leaño como técnico de Chivas

1.- “Estoy convecido de que hay material humano, ya que jugarle, al tú por tú, a los que clasifican o que son contendientes al título nos da un buen sabor de boca”.

2.- “Tenemos un plantel que reacciona muy bien a impulsos emocionales, motivacionales y, cuando la atmósfera se siete adversa o compleja, sale a relucir lo mejor de Chivas.

Segundo día en Verde Valle ⚽️ pic.twitter.com/Hwek7Tri9i — CHIVAS (@Chivas) December 9, 2021

3.- “Hoy estoy apostando por un entrenador que trabaja mucho esa parte anímica y gestiona muy bien a los jugadorees”.

4.- “Chivas debe de vivir, principalmente de su cantera. La forma de operar de este club es esa: fortalecer nuestras fuerzas básicas. Cualquier jugador que comienza a brillar en algún equipo se quiere ir a Europa. Habla bien de la mentalidad de ellos, pero eso provoca que nosotros veamos, sí o sí, a la cantera y Leaño conoce muy bien este plantel”.

5.- “Futbolísticamente veo a un equipo más compacto. Terminamos bien el torneo, defendimos mucho mejor, fuimos de las mejores defensas, atacamos en bloque, presionamos mucho arriba y, eso, creo, el equipo mostró una mejoría”.

6.- “Veo al equipo mucho más intenso. Lo vimos con América; incluso lo vimos contra Atlas cuando nos quedamos con inferioridad númerica (con nueve hombres). Contra Tigres dimos un gran segundo tiempo. Frente a Toluca, por lapsos, jugamos bien. Creo que también en el repechaje contra Puebla el equipo mostró ser mucho más combativo. Esa es la mejora que veo y, después, viene la parte de contundencia: evitar errores, concentración, defensa; pero esos son temas más individuales.

7.- “Estoy convencido de que necesitamos comenzar a responsabilizar a los jugadores; es decir, que el jugador se sienta más responsable en la cancha. Hay algo que me gusta mucho del trabajo de Marcelo y es que el futbolista es el dueño del juego, el que actua, ejecuta. Olvidarte del 4-3-3 o 4-3-2-1; lo que sea. Aquí realmente no es tanto el planteamiento sino que cuando tengo la pelota ¿qué hago? y, cuando no la tengo, ¿qué hago? En eso sí noté una mejoría.