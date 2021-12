¿Alexis Vega se va de Chivas? Ricardo Peláez revela el futuro del futbolista

Lo confirmó Ricardo Peláez en conferencia de prensa: “Todos tienen posibilidad de irse o de quedarse”. Así fue la respuesta del director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, luego de que se le cuestionó sobre la posible salida de Alexis Vega del club.

Sin lugar a dudas el panorama no parece ser nada favorable para el conjunto tapatío, pues a ciencia cierta no se han revelado grandes noticias sobre lo que ocurre dentro de Verde Valle, ya que a pesar de que los rumores alejan y acercan a varios futbolistas, el directivo no quiso revelar mayor información.

🎙 Sigue la Conferencia de Prensa con el director deportivo de @Chivas, @RPELAEZ9, en vivo desde Verde Valle.



▶️ https://t.co/wZ0KnNSmQF — CHIVASTV (@chivastvmx) December 9, 2021

“Primero hay que recordar que Alexis (Vega) tiene contrato (con Chivas) hasta diciembre de 2022 y sí, sí se puede ir, o no. Yo creo que en este momento cualquier jugador puede salir. Todos están con esa posibilidad”, fueron las impresiones de Peláez.

Tras el fracaso que tuvo el rebaño dentro del torneo Apertura 2021 donde fueron eliminados por Puebla en repechaje, la plantilla estaría en desbalance y eso acercaría a clubes como Tigres y Santos para hacerse de los servicios de Vega.

Caso de Sebastián Córdova y Uriel Antuna

Uno de los temas que más ha relucido en las últimas semanas es el trueque que Chivas y América estarían cocinando para el Clausura 2022, donde los elementos Sebastián Córdova y Uriel Antuna serían las cartas a despojar de cada una de las manos de las directivas.

🇲🇽 @AntunaUriel entró conectado al partido. Corrió, buscó, recuperó e insistió por la banda derecha.



¡Dale 'Brujo'! 🧙🏻‍♂️🔥 pic.twitter.com/5FXFX1OBr4 — CHIVAS (@Chivas) October 18, 2021

Aunque hasta el momento no se ha revelado ninguna fuente confiable donde se asegure el futuro de ambos jugadores, Ricardo Peláez mandó un mensaje sobre la posible llegada del elemento americanista y, también, acerca de la salida del rojiblanco.

“Sobre (Uriel) Antuna y (Sebastián) Córdova, no hemos dicho nada. Estamos haciendo todo lo posible por armar el mejor plantel posible. Trabajamos fuerte para tratar de fortalecernos”, siguió. “Cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencial, que tenga fortalezas, que nos mejore en rendimiento, pero sobre todo, que quiera venir a Chivas; es opción”, culminó.