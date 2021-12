¿Tigre o Rayado? El futuro de Carlos Vela estaría en la Liga MX

This season, @lafc and @kpscalnews have put in a lot of work off the pitch. Check out all we’ve done in the Los Angeles community!



Esta temporada, @lafc y @kpscalnews, hemos puesto un gran esfuerzo fuera de la cancha. ¡Ve todo lo que hemos hecho en la comunidad de Los Ángeles! pic.twitter.com/PBViA94Lpi