¿Quién es Rodrigo Reyes, el futbolista que salió de Chivas para jugar en Canadá?

El tiempo y la manera en como se pueden hacer ahora muchos negocios ha dado un giro de 180 grados, pues por medio de tu celular, una computadora, una tableta o algún dispositivo inteligente te puede llevar al otro lado del mundo en cuestión de segundos.

Eso fue lo que le ocurrió a Rodrigo Reyes, quien hace unos meses soñaba con debutar en el Estadio Akron con los colores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero gracias Marcelo Michel Leaño y una aplicación, su futuro no fue como él no imaginaba.

“Fue algo que yo no me lo esperaba y creo que tampoco Chivas se lo esperaba, ninguno de los dos. Me vieron los entrenadores de acá por medio de una aplicación que se llama InStat Scout, donde puedes ver a todos los jugadores, estadísticas, videos, todo. Se da por medio de esa aplicación. Ellos mandan la solicitud, o la propuesta a Chivas, y a mí me la hace llegar Marcelo Michel Leaño”, reconoció el zaguero mexicano a ESPN.

El futbolista mexicano de tan solo 20 años tiene la fortuna de ser parte del equipo de Valour FC, luego de que el pasado mes de junio fuera elegido por el estratega Phillip Dos Santos, quien, junto con su equipo de trabajo, le dieron ‘luz verde’ al canterano rojiblanco.

“Al inicio, soy sincero, tenía conocimiento nulo de la liga, del equipo, en ese momento me puse a investigar. Fue un lunes y yo ya estaba viajando el viernes. Fue en cuestión de horas, me dicen que por cuestiones de registro, por cuestiones de que el torneo ya inicia, tienes que decidir pasado mañana, a más tardar. En eso empiezan los trámites de visa, el tema de contrato y todo. Se fue dando y gracias a Dios aquí estoy, muy bonita experiencia”, recalcó el elemento de Valour.

El acuerdo entre ambos clubes para el futuro de Reyes fue un préstamo por seis meses, mismo tiempo que culminará en las próximas semanas, donde el futbolista junto con sus consejeros tendrán la oportunidad de analizar lo que buscan para el joven tapatío.

¿Qué es la aplicación de InStat Scout?

Como bien lo mencionó Rodrigo Reyes esta app es una manera muy fácil de analizar a jugadores jóvenes que se encuentren inscritos en dicha plataforma, ya que por medio de ellas se puede ver al futbolista por medio de fotos, videos, estadísticas, números, estilo de juego, edad, nacionalidad, etcétera.

Aunque no es una aplicación muy conocidad dentro de nuestro entorno social, aproximandamente existe una lista de casi un millón de jugadores amateurs que buscan que alguien les de la oportunidad como le sucedió al exelemento de Chivas.

