Semana 3 de la NFL: Dónde y cuándo ver los partidos este fin de semana

Estamos en el último fin de semana de septiembre, ya terminan las fiestas patrias pero apenas va empezando la temporada de NFL. Ayer comenzó la tercera semana de partidos de la NFL, ya estamos cumpliendo una sexta parte de toda esta serie de partidos y comenzamos a encaminarnos al Super Bowl, a disputarse en febrero.

La apertura estuvo a cargo de los Texanos contra las Panteras de Carolina, en un encuentro disputado ayer jueves en el Estadio NRG y ganado por el equipo de Panthers, con un marcador 9-24.

Este domingo siguen los juegos, y aquí te dejamos los horarios y equipos que van a verse las caras en esta semana 3 de la NFL:

PARTIDOS, HORARIOS Y DÓNDE VERLOS

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

Washington Football Team vs Buffalo Bills | 12:00 horas | NFL Game Pass

Chicago Bears vs Cleveland Browns | 12:00 horas | NFL Game Pass

Baltimore Ravens vs Detroit Lions | 12:00 horas | NFL Game Pass

Indianapolis Colts vs Tennesee Titans | 12:00 horas | NFL Game Pass

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 12:00 horas | Afizzionados

New Orleans Saints vs New England Patriots | 12:00 horas | Fox Sports 2

Atlanta Falcons vs New York Giants | 12:00 horas | NFL Game Pass

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers | 12:00 horas | Fox Sports

Arizona Cardinals vs Jacksonville Jaguars | 12:00 horas | NFL Game Pass

New York Jets vs Denver Broncos | 15:05 horas | NFL Game Pass

Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders | 15:05 horas | Fox Sports

Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams | 15:25 horas | Nu9ve

Seattle Seahawks vs Minnesota Vikings | 15:25 horas | Fox Sports2

Green Bay Packers vs San Francisco 49ers | 19:20 horas | ESPN

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 19:15 horas | ESPN