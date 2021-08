Esperanza de medalla: Alegna González, a poner en alto la marcha mexicana

Con solo 22 años, la marchista Alegna Aryday González Muñoz calificó a los Juegos Olímpicos de Tokio tras una destacada trayectoria que da esperanzas de medalla a México.

Nacida en Ojinaga, Chihuahua, a los 17 años dejó su hogar para trasladarse al Estado de México y enfocarse por completo en su sueño deportivo. Desde entonces, ha forjado su carrera en territorio mexiquense.

En 2018, Alegna, quien estudió en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, recibió el Premio Nacional de Deportes por su histórica medalla de oro en el Mundial Sub 20 en Finlandia, y en 2019 dio la marca para asistir a la justa de verano tras quedar en segundo lugar en el Encuentro de Caminata de República Checa.

“Estas nuevas generaciones queremos hacer algo grande como lo hicieron distintas personalidades del atletismo mexicano. Me gustaría que mi nombre se escuche a lo largo de la historia de una buena manera, con una buena representación, con el deseo de ganar una medalla olímpica, que es mi más grande sueño, sé que serán mis primeros Juegos Olímpicos, pero también sé que habrá más por delante, que no es mi único ciclo olímpico”, aseguró en marzo en una entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Tras obtener su boleto a Tokio, sin embargo, la deportista permaneció dos años sin competir, debido a una cirugía en la rodilla a mediados de 2019 y a la pandemia de COVID-19 que sorprendió al mundo en 2020.

Pero en diciembre del año pasado y en febrero de este año, la mexicana tuvo un regreso triunfal a la pista y en dos competencias en Costa Rica obtuvo primeros lugares.

Ahora, Alegna se encuentra a ‘nada’ la posibilidad de ver realizado su sueño.

“Me pone muy feliz estar cerca de los Juegos porque estar ahí es hablar de otra cosa completamente diferente a cualquier competencia, es un sueño que he tenido desde hace años, he estado centrada en ello. Son experiencias y sensaciones muy diferentes, me hace sentir ansiosa como cuando estaba más chica y quería llegar a una competencia, comentó en la referida entrevista.

Previo a los Olímpicos, el pasado 5 de junio, González obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio Internacional de Marcha Cantonés en La Coruña, España, al cronometrar 1:28:39. Con este registro la chihuahuense logró un récord personal, pues se trata de la mejor marca de su trayectoria.

Ignacio Zamudio Cruz, entrenador de la joven, ha manifestado que González, quien es especialista en los 20 kilómetros, posee cualidades y una sólida preparación que la pueden meter en los primeros lugares de Tokio.

“Las expectativas con Alegna son buenas, espero que estemos dentro de los finalistas, entre los primeros seis u ocho, puede tener medalla o no, pero cualquiera de esos lugares va a estar muy bien para ella, será un buen resultado; es una chica de 22 años en una prueba donde le queda mucho por delante y por desarrollar, deseo que este dentro de esos primeros lugares”, dijo en una entrevista por separado con la Conade.

A decir del entrenador, la marchista destaca por su mentalidad, su carácter, su constancia y su determinación. Cualidades que podrían hacerla volver del país asiático con una medalla.