Nastia Liukin, la gimnasta olímpica que se convirtió en influencer con la ayuda de Instagram

Nastia Liukin no entendía realmente lo que había hecho hasta que se bajó de un avión en su estado natal de Texas. Era 2008, y su nombre comenzaba a ser popular tras ganar una medalla de oro olímpica en la competencia general de gimnasia en Beijing.

En el aeropuerto, una multitud la recibió con vítores. Más tarde, su ciudad natal la honró con un desfile. Durante los siguientes meses, viajó por todo el país para participar en programas de entrevistas, sesiones comerciales y exhibiciones de gimnasia. Pero luego, de repente, todo terminó. La atención y las oportunidades se desvanecieron. Unos años más tarde, Liukin se retiró de la gimnasia para siempre, y eso fue todo.

“Cuando alcanzas el sueño de toda tu vida a los 18, no me malinterpretes, es increíble, pero ¿ahora qué?” dice Liukin, ahora de 31 años, mirando hacia atrás en ese viaje salvaje. “¿A donde voy desde aqui? Tengo el resto de mi vida para vivir. Fue aterrador. Estaba perdida”.

Hasta que pronto encontró esta novedad llamada Instagram. Liukin ahora tiene una nueva carrera como influencer en una plataforma que ni siquiera existía cuando estaba en lo alto de ese podio. Tiene más de un millón de seguidores, para quienes documenta una vida de pasar el rato en la playa, comentar en NBC o promocionar su nueva línea de tenis con la marca APL. Ha firmado acuerdos con casi una docena de marcas, desde leotardos hasta cintas para el cabello y agua de coco. Se han convertido en su principal fuente de ingresos.

Al igual que otros atletas, Liukin experimentó lo fugaz que puede ser el estrellato olímpico. Es especialmente difícil paraquienes destacan en deportes que solo se abren paso en la corriente principal cada cuatro años durante los Juegos.

Pero un número cada vez mayor sigue siendo relevante mucho después de convertirse en héroes nacionales al aprovechar su fama a través de las redes sociales. Cuando los mejores atletas del mundo abandonen Japón después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio en agosto, aquellos que hayan logrado captar la atención de los fanáticos tendrán una pequeña ventana para descubrir qué hacer con sus nuevos seguidores.

“Cada cuatro años, la nación les respalda”, comentó Wale Ogunleye, director del segmento de deportes y entretenimiento de UBS Global Wealth Management. “Las empresas aprovechan eso”.

Ogunleye, un ex jugador de la NFL, trabaja con asesores financieros y atletas para administrar su dinero. Una vez que los atletas pudieron dominar más sus narrativas en las plataformas sociales, se abrieron oportunidades para construir sus propias bases de fans independientemente de los equipos y las ligas. Cuanto más lo construya, más podrá cobrar por los anuncios y los respaldos. “En este momento, no tienes que ser el Michael Phelps del mundo para generar riqueza”, dijo, refiriéndose al nadador estadounidense.

Sin embargo, ciertamente ayuda. Cuanto más oscuro sea el deporte, más difícil será ganar tracción. Aquellos que compiten en gimnasia artística obtienen mucha más exposición que aquellos que compiten por medallas en el trampolín. Los velocistas atraen más atención que los lanzadores de martillos. Los nadadores tendrán muchos más ojos puestos en ellos que incluso los atletas de waterpolo más consumados.

Los y las atletas más trascendentes han logrado convertirse en íconos culturales, con toda la comerciabilidad cruzada que conlleva tal estatus. Estos rangos están ocupados por nombres como Phelps y el velocista jamaicano Usain Bolt, los hombres más rápidos en agua y tierra, que representan de todo, desde relojes de pulsera hasta restaurantes de comida rápida y aerolíneas. La gimnasta estadounidense dominante Simone Biles tiene acuerdos con Hershey y Kellogg y recientemente sacudió la industria de la ropa deportiva al saltar de Nike a la marca Athleta de Gap.

Las gimnastas en particular han causado sensación como influencers a medida que su deporte recibe más atención. La campeona olímpica Gabby Douglas trabaja con marcas como Barbie, Smoothie King y FabFitFun en sus canales sociales. Su compañera de equipo Aly Raisman ha promovido las bebidas Silk y las plantas AeroGarden. McKayla Maroney, otra medallista de oro (que se sumó a su fama cuando una toma de reacción durante la competencia se volvió viral), también tiene muchos seguidores y apareció recientemente en un comercial de Geico.

Luego está Shawn Johnson East, antigua compañera de equipo de Liukin en 2008 que se llevó la plata en la competencia general. Tiene millones de seguidores con su esposo en Instagram como influenciadora en la crianza de los hijos y ha logrado acuerdos con compañías como la aplicación de pago Venmo, Tula Skincare y la fórmula infantil Enfamil.

Ese equipo recibió una lluvia de elogios cuando llegaron a casa, pero Liukin recuerda que su vida dio un vuelco, cuando dejó el entrenamiento estructurado al que estaba tan acostumbrada. Asistió a la Universidad de Nueva York en 2013 y trató de alejarse de su identidad de gimnasta. Incluso usaba su nombre completo, Anastasia, que nunca había usado. Esto no le funcionó, porque cuando los profesores la llamaban no se daba cuenta de le hablaban a ella, y no respondía.

Con el tiempo, se instaló en su nueva vida y encontró muchas oportunidades. Se convirtió en corresponsal al aire para los Juegos Olímpicos de verano e invierno y apareció en programas como “Dancing With The Stars” y “American Ninja Warrior” mientras construía su base de seguidores y firmaba acuerdos de marca. También es anfitriona de una competencia anual de gimnasia, la Copa Nastia Liukin.





“Creo que es muy importante permanecer dentro de la industria que amas”, dice Liukin. “Hay momentos en los que los atletas dan la espalda a su deporte. De lo que me di cuenta es de que tienes que mantenerte fiel a tu mundo y a tu base de fans, tu primera base de fans “.

En estos días, comparte con qué se siente cómoda: los altibajos de su vida diaria. Sus asociaciones de marca son amplias, ya que promueve el cuidado de la piel Volition, las sábanas Brooklinen, los jeans Frame y el agua de coco Harmless Harvest. También realiza eventos presenciales y campamentos de gimnasia.

Después de estos Juegos Olímpicos, quiere trabajar en sus propios negocios, como una marca de perros llamada Harley & Me que está en desarrollo. Sí, lleva el nombre de su cachorro Harley. Y sí, apareció en una de sus publicaciones más recientes antes de que ella subiera a un avión a Tokio para su participación comentanda en la transmisión de NBC.

“Todo ha cambiado”, consideraella. “No puede ser más diferente de lo que era en 2008”.