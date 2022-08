¡De vuelta a casa! Máscara olmeca de 3,500 años de antigüedad será restituida a México

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el lunes 29 de agosto se recibió una máscara olmeca con 3 mil 500 años de antigüedad, esto en calidad de restitución ante el Cónsul en Nueva York.

‘‘La política impulsada por el Presidente López Obrador está dando resultados. Excelente trabajo de Jorge Islas recuperando patrimonio histórico!!’', escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

En tanto, el Consulado General de México en Nueva York, detalló que la restitución de la máscara fue voluntaria, por un donante anónimo y que se encuentra muy bien preservada.

Esta acción se da en marco del Foro de Restitución y Conservación del Patrimonio, donde participaron la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El es objetivo difundir el trabajo que se efectúa entre instituciones para conservar y proteger la memoria cultural de México, y la cooperación en la materia con otras naciones y nuestras representaciones en el exterior.

Durante su participación, la secretaria Alejandra Frausto destacó que el trabajo que el Gobierno de México realiza en defensa y cuidado del patrimonio es para la reconstrucción de la dignidad del país, y la reconstrucción de la identidad de las culturas que han resistido 500 años.

“No son solo piezas, son testigos de la civilización de la que provenimos y si esas comunidades no se reconocen en esa grandeza y señorío cultural por años de discriminación, quizá pueden ser víctimas de vender o no valorar ese patrimonio” y agregó: “estas piezas no son un adorno elegante para poner en una casa, no son un artículo de lujo para que se subasten”.

Por su parte, la directora ejecutiva Laura Elena Carrillo agradeció “la presencia y la participación de nuestros moderadores, ponentes e invitados a este evento, que es de gran relevancia ante la tarea que se nos ha encomendado para la conservación de nuestro patrimonio desde la cooperación internacional”.